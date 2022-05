Uomini e Donne puntata 13/05/22, il nuovo cavaliere accende la polemica: frasi imperdonabili

Uomini e Donne ha mandato in onda la presentazione del nuovo cavaliere che ha mandato su tutte le furie Tina Cipollari.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani per tenere compagnia i telespettatori con l’ultimo appuntamento di questa settimana che ha visto protagonisti le dame e i cavalieri del Trono Over.

La puntata è iniziata con Pinuccia e Alessandro. Nonostante lui avesse chiuso ogni rapporto con la dama, oggi sembrerebbe averci ripensato e le ha promesso di presentarle ai suoi figli e lei sembra esserne molto contenta. Che tra loro questa sia la volta giusta? Staremo a vedere.

La puntata è proseguita con Gianluca che dopo la scorsa registrazione ha avuto un chiarimento con Stefania, ma secondo una dama presente in studio lui non sarebbe stato molto sincero in quanto avrebbe sparlato delle sue conoscenze. Lui nega ma nessuno sembrerebbe credergli, ma poco cambia in quanto anche questa conoscenza è terminata prima di iniziare.

Ad attirare le attenzioni di Tina Cipollari è il nuovo cavaliere Fabio, un ex fotografo che ha fatto non pochi scivoloni durante la sua presentazione.

Fabio manda su tutte le furie Tina Cipollari: il nuovo cavaliere di Uomini e Donne è bocciato

Fabio, durante il corso della presentazione, ha ammesso di essere un ex fotografo di modelle e fin qui non c’è assolutamente niente di male, ma quando Maria De Filippi gli ha chiesto quale dame del parterre lo incuriosisse, lui ha replicato affermando di avere gusti difficili. Il motivo?

Il nuovo cavaliere di Uomini e Donne ha ammesso di essere un po’ viziato perchè ha lavorato con grandi modelle ed ha imparato a vedere tutti i difetti fisici che proprio non gli vanno giù. Anche se la sua peggiore delusione l’avrebbe presa da una donna poco attraente. Queste frasi hanno scatenato l’ira di Tina Cipollari, che ieri ha messo in guardia un cavaliere, che ha trovato il tutto poco elegante e si è accese ancora di più quando ha affermato che da fotografo non l’avrebbe mai immortalata a causa del suo peso.

“Esistono le modelle curvy!” ha tuonato l’opinionista, bocciando il nuovo arrivato.