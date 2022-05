“Rapporti intimi di 15 minuti”: i segreti bollenti della coppia del Grande Fratello vip

By

I due ex concorrenti del Grande Fratello si raccontato a Le Iene a riguardo delle loro abitudini “sotto le coperte”. La coppia è senza freni e racconta di tutto



È stata sicuramente la coppia più discussa dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Loro i grandi protagonisti grazie a un incredibile intreccio amoroso che si è sviluppato dentro e fuori la casa. Un vero e proprio triangolo: lui sposato entra nel reality e si innammora di un’altra concorrente. Sua moglie assiste a tutto da casa, ma quando lui esce per provare a ricucire con lei, succede l’impensabile.

Proprio sua moglie finisce con l’entrare nella casa del Grande Fratello, ribaltando tutto lo scenario. Lui rimane “fuori” a fare da spettatore, mentre lei si destreggia nella casa cimentandosi nella conoscenza con “l’amante” del merito. Insomma, non stiamo facendo altro che raccontarvi la “famosissima” storia di Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Un triangolo che è stato l’asse portante dell’ultima edizione del Grande Fratello e che ha caratterizzato molti mesi di trasmissione. Tuttavia, le cose hanno preso una direzione ormai definita.

Grande Fratello Vip, Delia e Alex confessano incredibili dettagli intimi

Alex Belli ha chiuso con Soleil e si è riavvicinato alla moglie, che lo ha accolto. Insomma, i due sono tornati insieme, seppur con la rivelazione (arrivata in corso d’opera durante il Grande Fratello) che la loro è una relazione “aperta”. Insomma, questi due personaggi proprio non riescono a fare a meno di far parlare di loro. L’ultima occasione è stata la loro intervista a “Le Iene”. Delia e Alex hanno fatto il punto sulla loro relazione nella popolare trasmissione di Italia 1. E i due sono arrivati a fare confessioni piuttosto intime.

Belli ha spiegato che la moglie è piuttosto “impegnativa” da quel punto di vista, ma in ogni caso i due sembrano essere sicuramente uniti e affiatati. Poi la rivelazione: “Se ha fatto cilecca? Questo mai”. E poi sono stati toccati anche altri temi piuttosto delicati, come l’autoerotismo o la finzione a letto. In sostanza una serie di rivelazioni piuttosto “hot” da parte di una delle coppie più discusse di sempre del Grande Fratello. Ma anche due personaggi che hanno sicuramente incuriosito il pubblico.