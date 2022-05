Carmen Di Pietro messa di fronte ad una difficile scelta all’Isola: la sua decisione spiazza

Carmen Di Pietro è stata messa di fronte ad una difficile decisione all’Isola dei Famosi, ma a stupire è stata la sua reazione di fronte a tutto ciò.

Carmen Di Pietro è senza alcun dubbio una delle protagoniste indiscusse di quest’edizione dell’Isola dei Famosi. La showgirl aveva già provato anni fa quest’esperienza, ma oggi ha scelto di riprovarci al fianco di suo figlio Alessandro.

Durante questo percorso insieme, si è potuto ampiamente notare quanto l’atteggiamento di lei sia particolarmente morboso nei confronti di suo figlio. Tant’è che sarebbe così apprensiva tanto da impedirgli qualsiasi possibile frequentazione e da quando in Honduras è arrivata Maria Laura De Vitis le cose si sono alquanto complicate perché non solo lei ha un interesse nei confronti di Alessandro, ma lui ricambia a sua volta.

Per questo motivo questa sera Carmen Di Pietro è stata messa di fronte ad una difficile decisione all’Isola dei Famosi e la sua scelta di fronte ciò ha lasciato tutti di sasso.

Isola dei Famosi: la scelta di Carmen Di Pietro sorprende

Gli autori dell’Isola dei Famosi sanno bene quanto Carmen Di Pietro non voglia che suo figlio si avvicini all’ex fidanzata di Paolo Brosio, così le hanno proposto un accordo.

In cambio di tintura per capelli, sapone ed un piatto di spaghetti al giorno fino alla prossima diretta su canale 5, dove all’inizio di questa puntata c’è stata una gaffe di Ilary Blasi con Alvin, deve lasciare Alessandro e Maria Laura da soli in una stanza sull’Isola, ma non solo. La showgirl, oltre a dargli i propri spazi, non deve nemmeno avvicinarsi a loro.

I patti dell’Isola sono stati questi e tutti erano convinti che Carmen fosse in grado di rinunciare a tutto, invece contrariamente ad ogni anticipazione ha scelto il cibo e ha permesso a suo figlio di avere i suoi spazi. Anche se solo fino a lunedì prossimo, ma attenzione perché ha già chiesto ai suoi compagni di viaggio di dare loro un occhio ai due piccioncini in modo tale che non facciano qualsiasi cosa lei non approva ma loro le daranno retta oppure no? Staremo a vedere.