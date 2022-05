Test indovinello: quanti spilli ci sono nella scatola della nonna?

Questo test di logica e ragionamento ti consentirà di trovare una soluzione corretta in meno di sessanta secondi. Vediamo cosa sai fare

Oggi Marianna non è andata a lavorare e ha deciso di andare a trovare sua nonna. Quando è arrivata, ha trovato l’anziana signora mentre stava contando tantissimi spilli, distribuiti senza ordine sulla tavola, prima di rimetterli nella scatola. Purtroppo la nonna ha già ricominciato a contare quattro volte perché perde sempre il conto. Approfittando della presenza della giovane nipote, le chiede un aiuto.

La nonna è sicura del fatto che, contando gli spilli due per volta, ne avanza sempre uno. E la stessa cosa accade quando li conta per tre, per quattro, per cinque o per sei. Contandoli per sette, al contrario, non ne avanza nessuno. Questa informazione confonde ulteriormente Marianna, quindi sua nonna ricorda un’altra cosa: “L’unica volta che ho provato a contarli uno alla volta, mi sono distratta e ho aggiunto il numero 400, ma sono sicura che la scatola non possa contenere più di mille spilli”.

È proprio in questo momento che a Marianna arriva l’illuminazione. Ha capito qual è il numero degli spilli. E tu, sei riuscito a fare lo stesso ragionamento di Marianna? Quanti sono gli spilli presenti nella scatola della nonna?

La soluzione del test

Per risolvere un test del genere in meno di un minuto è necessario concentrarsi bene e ragionare su tutti i dettagli, escludendo dal ragionamento quelli inutili, inseriti solo per trarre in inganno l’utente. Se hai effettuato questa operazione, adesso hai sicuramente scritto su un foglio la risposta esatta. Non ti resta che scorrere il testo e verificare la soluzione del test.

Ecco la soluzione del test di logica e ragionamento: in base a quanto ha dichiarato la nonna, sappiamo che il numero totale degli spilli non è divisibile per 2, 3, 4, 5 e 6, altrimenti non ne avanzerebbe uno. Considerando che il resto è sempre uguale, cioè un solo spillo, il numero può essere ottenuto moltiplicando 2 x 3 x 4 x 5 x 6 e aumentando di un’unità.

Il risultato di questa moltiplicazione darà sicuramente un numero divisibile per 7. Quindi, 2 x 3 x 4 x 5 x 6 + 1 = 721. 721 è divisibile per 7 (721/7 = 103), nella scatola della nonna ci sono 103 spilli in totale.