I duchi non saranno a Londra per il Giubileo di Platino. Sudditi sbalorditi

Royal Family: nonostante gli annunci ufficiali, i duchi hanno comunicato che non saranno a Londra in occasione del Giubileo di Platino

Il Regno Unito è in fibrillazione per il Giubileo di Platino in onore della Regina Elisabetta. I festeggiamenti sono ufficialmente già iniziati da alcune settimane ma gli eventi pubblici più significativi avverranno a giugno. L’anziana sovrana ha fatto preoccupare i suoi sudditi a causa delle sue condizioni di salute ma sembra che adesso stia meglio e sia pronta per apparire in pubblico.

Le sue uscite sono state centellinate proprio per salvaguardarla in vista dell’importante evento. Sua Maestà festeggia i settant’anni sul trono d’Inghilterra, un traguardo invidiabile. La 96enne sovrana saluterà il popolo dal balcone di Buckingham Palace e gli inglesi non vedono l’ora di onorarla come merita. Sul balcone ci saranno i membri della Royal Family, anche se sono state annunciate delle defezioni.

Alcuni membri importanti della famiglia dei Windsor non saranno a Londra nel weekend del Giubileo di Platino. La decisione è molto sorprendente ed è stata annunciata soltanto poche ore fa.

Kate e William assenti nel weekend del Giubileo di Platino

La presenza di Harry e Meghan al Giubileo di Platino è stata motivo di polemiche e discussioni nell’ultimo anno. I Sussex hanno fatto la loro scelta, comunicando ufficialmente la loro decisione. La notizia sorprendente è un’altra: Kate e William non saranno a Londra nel weekend del Giubileo di Platino. Dopo la foto sul balcone, infatti, si recheranno in Galles.

I festeggiamenti non si concentrano soltanto nella capitale inglese ma anche nel resto del regno. I Cambridge, che recentemente hanno deciso di cambiare casa, torneranno in un luogo che amano molto, quello che definiscono la loro prima casa. La coppia si è sposata proprio in Galles nel 2011 e sarà lì in rappresentanza della Royal Family. Anche altri membri della famiglia lasceranno la capitale inglese per spostarsi in altri paesi del regno.

Edward e Sophie di Wessex, dopo aver partecipato alla cerimonia sul balcone, andranno in Irlanda del Nord, dove sono previste altre celebrazioni in onore della Regina Elisabetta. La Principessa Anna, invece, si recherà in Scozia. In occasione del saluto al popolo, non saranno sul balcone Harry, Meghan e il Principe Andrea, perché Sua Maestà ha deciso di far partecipare soltanto i membri attivi della famiglia.