Anticipazioni Amici 21, ritorna alla finale: Maria non ha altra scelta

Per la finale di Amici 21, Maria De Filippi non ha avuto altra scelta. A grande richiesta, ha fatto il suo ritorno nel format di successo di canale 5!

Amici 21 è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani per l’attesissima finale di quest’edizione. Edizione che si è rivelata essere un vero e proprio successo in termini di ascolti e la decisione di Mediaset di anticiparne la messa in onda è stata senz’altro vincente.

Come ormai risaputo, però, la finale non andrà in onda questa sera in quanto c’è l’Eurovision su Rai 1, ma verrà trasmessa domenica sera. A differenza dei precedenti appuntamenti andati in onda, però, qualcosa è cambiato e non solo il giorno della puntata.

Maria De Filippi non ha avuto altra scelta ed Amici 21 c’è stato il grande ritorno che tutti aspettavano ormai da tempo.

Amici 21 anticipazioni: Maria De Filippi lo riporta durante la finale

Per la finale di Amici 21 ci sarà un grandissimo ritorno all’interno del format di successo di Maria De Filippi, che negli scorsi giorni si è scatenata insieme ad Albe. Un ritorno che in molti aspettavano sin dall’inizio di quest’edizione. Di chi o di che cosa stiamo parlando?

Ovviamente ci riferiamo al televoto. A decretare il vincitore di quest’anno, come da regola, sarà il pubblico del piccolo schermo degli italiani e non la giuria di quest’edizione (composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash dei The Kolors) e loro non potrebbero che esserne più felici. Il motivo?

I telespettatori, spesso e volentieri, hanno espresso le loro perplessità durante le scelte delle eliminazioni e ancora rimpiangono l’eliminazione di Nunzio che avrebbero voluto durante il corso della finale per contendersi il primo posto e la coppa finale. Possono però consacrarsi su chi tra i sei finalisti sarà il vincitore e quest’anno sarà una finale da vero e proprio record in quanto negli anni precedenti il numero di allievi ad accedervi non era mai stato così alto.

Le anticipazioni di Amici 21 rivelano però ben poco oltre al ritorno del televoto per questa finale, in quanto il tutto è ancora top secret su come sarà strutturato e il web spera che non si ripeta il meccanismo dello scorso anno che ha visto l’eliminazione di quasi tutti i concorrenti duranti i primi minuti della messa in onda.