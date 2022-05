Segreti di famiglia e privacy, sono le due facce della medaglia della notorietà. Jeremias Rodriguez ha tentato di tenere per sé il mistero sulla sua vita, ma la confessione è arrivata come forma di salvezza.

Questo perché rivelare aspetti dolorosi del proprio passato è quasi come esorcizzarli, e in certi casi dire tutto è come uno sfogo che libera da qualsiasi peso. Il gesto di Jeremias Rodriguez ha letteralmente sconvolto tutti, perché dietro la faccia da bravo ragazzo e i modi gentili, si cela una storia molto più complessa di quello che sembra. Alcuni strascichi tornano nel presente ogni tanto, come fantasmi e traumi irrisolti, ma d’altronde questa è la vita, e lui ha deciso di non nascondersi più.

Non ci sono dubbi, il segreto che ha afflitto finora Jeremias Rodriguez ha sconvolto del tutto la percezione nei suoi confronti. Che sia un ragazzo che crede fortemente in valori saldi come quello della famiglia, non ci sono dubbi, ma c’è qualcosa del suo passato che lo ha profondamente trasformato.

Il fratellino minore di Belen e Cecilia è noto al grande pubblico per aver partecipato a una serie di reality. L’ultimo è stato l’Isola dei Famosi insieme a papà Gustavo, ormai eliminati dal gioco, anche lì ha fatto parlare di sé.

Fattosi conoscere al Grande Fratello Vip in coppia con la sorella, st cercando di muovere da solo i passi nel mondo della televisione, ma qualche scivolone fa parte del suo percorso. Questo perché certi dolori ritornano, e adesso è arrivato il momento di parlarne.

Jeremias Rodriguez racconta tutta la verità

Senza dubbio è ormai diventato un personaggio ricercato dal gossip, ma il ritiro di Jeremias Rodriguez dall’Isola ha dato modo di parlare, specialmente da parte di una rivale che proprio come lui non le manda a dire. Insomma, gli ultimi eventi segnano dei forti cambiamenti di rotta nella sua vita. E’ il momento della rinascita o di una nuova crisi?

Il minore dei Rodriguez era già stato protagonista di numerosi gossip. Già durante il suo cammino aveva seminato delle informazioni che nonostante l’importanza sono poi passate in secondo piano. Sia perché poi non ha approfondito le tematiche, che per altre ragioni che riguardano le sorelle, nello specifico Belen.

Voleva tutelare la figura della sorella maggiore, specialmente per non danneggiare la sua immagine. Quindi, nel corso degli anni ha mantenuto questo grande segreto. Condizione per cui più volte ha affermato di non sentirsi sé stesso al 100%, perché non ha mai rinnegato ciò che è stato.

La famiglia ne ha vissute tante. A partire dalla lontananza e dalle difficoltà di ognuno di loro, e il piccolo di casa ha in parte contribuito a creare del caos. Confessa a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, che ha sofferto di un male invisibile che lo ha portato fisicamente ed emotivamente da tutto: la depressione.

Non ha mai preso farmaci se non una sola volta, ma dato che ha reagito male non ha continuato con le cure in questione. Le conseguenze però sono state forti. Poiché è stato un consumatore di droghe, le quali unite alla malattia mentale, lo hanno fatto entrare in un circolo vizioso duro a morire.

Dopo tanto soffrire però, è arrivata Deborah Togni, con lui in foto, la sua attuale compagna di vita. Conosciutisi dopo il primo lockdown a Milano, lei fa l’hostess, continuano a vivere con felicità la loro storia d’amore. Lei è stata un toccasana per lui, specialmente perché capace di stargli accanto come nessuno.

L’addio all’Isola ha delle conseguenze di natura economica e non solo, ma senza dubbio la presenza di quella che definisce la donna della sua vita, renderà anche questa sfida più leggera. I problemi dal passato persistono, ma dimostra che piano piano tutto può essere superato grazie all’amore.