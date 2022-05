Riconosci questo bambino? Oggi è la star indiscussa dell’Eurovision 2022

E’ uno de tre conduttori di Eurovision Song Contest, al via dal Pala Olimpico di Torino questa sera con la seconda Semifinale: ecco chi è

L’Eurovision Song Contest in diretta dall’Italia è un grande successo: la prima serata dal Pala Olimpico di Torino (quella della prima semifinale) è stata un grande successo. E c’è attesa per quella in onda questa sera, la seconda serata che porterà poi alla finale di sabato sera. Stanno andando benissimo i cantanti in gara (molte gradite scoperte tra quelli stranieri) e allo stesso modo i conduttori. Si tratta di Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. Due cantanti e un presentatore “doc”, per un mix riuscito e divertente.

La formula di questo show è particolare, visto che i conduttori sono defilati e appaiono in secondo piano. In Italia non siamo abituati a questo tipo di format, ma stando agli ascolti la formula è stata particolarmente gradita. E tra i conduttori grande successo lo sta avendo il solito Mika, che anche questa volta si rivela in gamba e molto apprezzato dal pubblico. La sua simpatia e spontaneità lasciano il segno, e si distingue anche con le sue qualità artistiche. Infatti il duetto con Laura Pausini è stato molto apprezzato.

Eurovision, il grande successo di Mika: le sue foto da bambino sono virali

Mika ha fatto discutere, anni fa, perché parlo molto male dell’Eurovision. Era il 2015 e disse che la maggior parte delle canzoni in gara erano vergognose. Anzi usò un termine molto più pesante. Adesso, però, si è pentito di quelle parole. “Mi sono pentito. Si, è vero confermo quelle parole non avrebbe senso smentirle. A volte si dicono cose e poi ci si pente. Ebbi una reazione in quel momento a una domanda precisa. Ho sbagliato perché parlai solo di quello che non mi piaceva dell’Eurovision. Ma ce n’erano altre che mi piacevano. Come per tutte le persone”.

Poi Mika ha ammesso che comunque negli anni l’Eurovision è migliorato e cambiato nella qualità musicale. Ma Mika non piace solo per la sua intelligenza: sui social girano le sue foto da bambino. Stanno diventando virali perché si vede un ragazzino bellissimo, che non fa altro che aumentare la passione delle sue tante (e tanti) fan verso il cantante.