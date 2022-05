Un naufrago viene portato in ospedale in elicottero: terribile incidente all’Isola dei Famosi 2022

L’Isola dei Famosi 2022 sta andando alla grande. Ilary Blasi conduce il programma in compagnia dei due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. In Honduras, invece, troviamo l’inviato Alvin.

Questa edizione è ricca di colpi di scena e, dopo quasi due mesi, la fame si fa sentire. I naufraghi sono visibilmente più magri e il cibo continua a scarseggiare. Ciò porta ad avere poche forze, nonostante la competizione sia altissima.

Proprio durante la diretta di venerdì sera, un naufrago viene mandato d’urgenza in ospedale portato con l’elicottero. Il terribile incidente spaventa tutti all’Isola dei Famosi, ma vediamo cosa è successo e come sta il concorrente

Roger portato in ospedale in elicottero: il terribile incidente all’Isola dei Famosi 2022

Roger è un modello brasiliano e naufrago all‘Isola dei Famosi 2022. Non ha vissuto una puntata facile venerdì sera. La sua nuova fidanzata e concorrente Estefania ha deciso di dirgli addio dopo essersi sentita tradita più volte.

Arriva la gaffe di Ilary Blasi che gela Alvin, mentre il modello deve affrontare una prova molto difficile.

La produzione ha deciso di mettere contro le due fazioni dell’Isola. Playa Sgamada, limbo in cui o torni a caso o ritorni sulla spiaggia principale, deve affrontare i concorrenti ancora salvi nella Prova Ricompensa.

I naufraghi si sfidano ala prova dell’orologio. Una asse di legno si trova sopra un perno che gira e l’obbiettivo è quello di superare la metà di una torsione.

La prima sfida vede come vincitrice Laura e anche la seconda.

Ecco che Roger si trova contro Clemente Russo. Il premio sono due uova e un ananas, ma c’è molto di più in palio: l’onore e la forza da vero uomo Alpha.

Il terribile incidente avviene proprio in questa sfida. Roger cade a terra stremato e il gioco si ferma, vedendo Clemente come vincitore.

Alvin corre subito in soccorso e confessa: “Credo che nel porre resistenza a Clemente nella sabbia si sia fatto male“.

Il modello rimane a terra e decidono di chiamare i medici.

Mentre esce fuori la bomba sull’Isola dei Famosi, La Blasi ferma la diretta e passa ad un altro argomento. Roger viene portato in ospedale in elicottero.

L’inviato poi rivela cosa è accaduto: “E’ stato immobilizzato l’arto, ovvero la caviglia. Ora verrò portato via in elicottero per fare accertamenti se ha qualcosa di rotto“.

Il modello ha ripreso conoscenza e sta bene, ma manca ancora l’ecografia.

Il terribile incidente lascia tutti scioccati all’Isola dei Famosi. Il reality show, oltre alla fame e i mosquitos, è molto rischioso per quello che riguarda le prove fisiche. Spesso succede che qualcuno si faccia male valutando erroneamente le proprio potenzialità dopo tutto quel calo di peso. Inoltre, non è un habitat facile per nessuno