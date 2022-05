Gli anni passano e con essi le soap più amate cambiano, ma alcuni volti rimangono nel cuore e in tv. Stiamo parlando di un’attrice amata dai fan, la quale ha cambiato tutto nella sua nuova vita.

Chi ricorda Paso Adelante? La serie spagnola andata in onda nei pomeriggi di Mediaset, ha incantato un’intera generazione. Amori, tradimenti, litigi e sfide di danza e canto erano protagonisti di questa telenovela famosa a livello internazionale. Alla fine, come tutte le serie tv più amate, si è conclusa, ma ancora oggi i fan ne parlano, dedicano pagine sul web, e perché no, rivedono anche gli episodi. Sbirciando tra un canale e l’altro però, un volto della serie ritorna nelle menti: un’attrice è presente in un’altra soap!

Il cast di Paso Adelante è contraddistinto da artisti di vero talento, ma con il passare del tempo di qualcuno si è sentito parlare, mentre di altri no. Questo perché il mondo dello spettacolo è ricco di turbolenze, si passa dall’essere delle stelle fino a diventare delle semplici meteore, cioè star del momento per poi essere dimenticate.

L’attrice di cui parliamo oggi ha mantenuto la sua presenza nel mondo della televisione e dello spettacolo in generale, ma è da poco tornata in Italia con un personaggio molto importante. Infatti, i fan non l’hanno dimenticata, anzi la riconoscono subito.

Ecco di chi stiamo parlando, soprattutto riveliamo i retroscena inediti del suo successo.

Attrice di Paso Adelante in Una Vita, ecco chi è

Capita spesso che con il passare del tempo dei protagonisti della vecchie soap a volte non si sa molto, ad esempio di un’ex star di Paso Adelante sappiamo che si è sposata con un collega della serie, mentre altri hanno davvero chiuso con il mondo della tv. Ad oggi, le dinamiche e le produzioni televisive sono cambiate, ma alcuni ruoli hanno segnato un’intera generazione. L’attrice del giorno approda in un nuovo ruolo emozionante!

Ebbene sì, si tratta di Silvia Marty! La talentuosa ballerina della scuola di Paso Adelante continua la sua ascesa nel mondo della televisione. Nel corso degli anni ha continuato la sua carriera, ma solo di recente dalla sesta stagione, ha preso parte ad un’altra soap che è arrivata in Italia.

Si tratta di Una Vita, serie che sta per chiudere i battenti, ma il cui personaggio interpretato dall’attrice, Soledad Lopez, ha dei funzioni fondamentali per il finale. Il ruolo in questione è quello della domestica che intrattiene una relazione turbolenta e segreta con il padrone!

La serie è amata perché ricca di colpi di scena, basta ricordare la confessione di Alodia che sta letteralmente sconvolgendo i piani della trama. Quindi, non resta che mettersi comodi e godersi lo scorrere degli eventi e le ultime vicende.

Insomma, si tratta di un cambio di rotta importante, anche perché l’attrice è conosciuta in primis come una ballerina, e solo in seguito come interprete televisiva. Dagli anni Novanta e Duemila, ad oggi la star continua ad essere molto apprezzata, tanto che conta circa 70mila followers su Instagram.