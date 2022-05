Federica Calemme, lite con l’ex vippona? Scoppia il putiferio, poi la verità

Scoppia il putiferio per Federica Calemme e poi la verità: lite tra due ex gieffine?

Il cast del Grande Fratello Vip 6 continua a creare il caos anche lontano dalla Casa. Tornati nel mondo reale, alcune amicizie si sono consolidate, mentre altre sono finite.

C’è chi non sente più nessuno e chi invece rimane in contatto sia per lavoro, ma anche per questioni private.

Nessuno se lo aspettava, ma c’è stata una forte lite tra due ex concorrenti del GF Vip. Una tra queste è proprio Federica Calemme, fidanzata di Gianmaria Antinolfi.

Scoppia il putiferio, ma scopriamo insieme la verità

Lite tra Federica Calemme e Clarissa Selassiè: scoppia il putiferio e poi spunta la verità

Federica Calemme e Clarissa Selassié sono entrambe due ex concorrenti del GF Vip 6. Le due non si sono incontrate all’interno della Casa, perché la minore delle Selassié esce prima dell’ingresso della modella napoletana.

La loro amicizia nasce nello studio di Roma e si mostrano insieme in varie storie Instagram.

Mentre una coppia di ex gieffini rivela tutti i loro segreti intimi, Clarissa rivela l’impensabile a CasaChi provocando un forte putiferio tra i fan del programma.

Sua sorella Lulù era fidanzata con Manuel Bortuzzo, ma da meno di un mese la loro storia d’amore è tragicamente finita. Molti volti del cast del GF Vip 6 hanno detto quello che pensavano in merito, ma la Selassié non se lo sarebbe aspettato proprio da Federica.

“Ci sono rimasta molto male di Federica perché lei non è più amica di Manuel, perché tutto il periodo che noi stavamo in studio lei stava sempre con me quando Gianmaria non c’era” commenta la ragazza molto interdetta e in lite con l’ex vippona.

“E comunque ci siamo sempre sentite in questo periodo e dire che ha un affetto in più per Manu che non c’è nulla di male, però condividono poco, rispetto a quello che condividiamo io e Fede che siamo due ragazze, facciamo lo stesso lavoro” confessa Clarissa e aggiunge: “Ci siamo sentite molto spesso, anche per aiutarci a vicenda su cose lavorative, ma anche su vicende personali. Lei sa tante cose mie, io so molte cose sue, mi chiedeva consigli da amica ad amica, quindi ci sono rimasta male come dire ‘Io prendo le parti di Manu’ ”.

Secondo la minore della Selassié, se vuoi bene ad entrambi i protagonisti della coppia devi starne fuori. Devi solo capire che entrambi stanno soffrendo a loro modo e continua: “Non c’è chi soffre di più né chi soffre di meno; né chi ha più o meno ragione”.

I social esplodono dopo questo putiferio e Clarissa chiarisce la lite tramite il suo profilo Twitter, dopo aver lanciato la frecciatina al veleno a Alex Belli.

Dopo aver ricevuto un messaggio da Federica e non averle nemmeno risposto, la Selassié rivela la verità: “Volevo tranquillizzare tutti. Io e la Calemme abbiamo parlato e ci siamo capite. La amo e soprattutto è normale non comprenderci delle volte, ma sappiate che la amo. Per sempre #kittyclary e non ho mai detto che non le voglio bene, quindi basta lies“.

Tra le due ex gieffine, dopo la lite, torna la pace. Si sono chiarite e il putiferio social viene placato. Ci sta litigare, è normale. Questo gli è servito per comprendersi meglio e per rafforzare ancora di più il loro legame