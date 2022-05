Test: quanti chilometri percorrerà ogni gomma dell’auto?

Grazie a questo test potrai risolvere il mistero dei chilometri percorsi dall’auto. Riuscirà il nostro amico a rispettare i patti?

Claudio ha avuto un problema con la sua auto. Per andare in vacanza chiede a suo fratello Matteo di prestargli la sua. Quest’ultimo accetta volentieri ma gli fa una richiesta: “Ti presto l’auto ma, durante il viaggio, dovrai ruotare in maniera regolare le cinque gomme per evitare un’anomalia nel consumo”. Il viaggio è piuttosto lungo perché Claudio dovrà percorrere 35 mila chilometri.

Claudio torna a casa dopo tre mesi e restituisce l’auto a suo fratello. Quanti chilometri ha percorso ciascuna gomma? Riesci a calcolare per quanti chilometri ogni gomma è rimasta nel cofano dell’auto? Ragiona con calma, valuta attentamente tutte le ipotesi e poi fornisci una risposta, possibilmente entro sessanta secondi. Mal che vada, hai sempre a disposizione la soluzione del test.

La soluzione del test

Il primo dettaglio da sottolineare è il numero delle gomme: l’automobile ha cinque gomme, di cui una di scorta e quattro da utilizzare contemporaneamente durante il viaggio. Questo vuol dire che, considerando che l’auto viaggerà per 35.000 chilometri, ogni gomma percorrerà i 4/5 del viaggio, quindi 28.000 chilometri. Di conseguenza, ogni gomma resterà nel cofano per 7.000 chilometri. Questo ragionamento può essere fatto anche al contrario, partendo dai 7.000 chilometri di inutilizzo e arrivando al totale dei chilometri in strada.