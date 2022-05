Harry e Meghan, i sudditi glielo chiedono a gran voce

By

Royal Family: Harry e Meghan stanno ricevendo molte pressioni da parte del popolo britannico: accontenteranno la loro richiesta?

Harry e Meghan sono probabilmente una delle coppie più chiacchierate del mondo. Qualsiasi cosa facciano, finiscono immediatamente su tutti i tabloid, spesso scatenando delle forti polemiche. Ogni spostamento o dichiarazione fa il giro del mondo in poche ore. L’attenzione mediatica che si concentra intorno a questa coppia non ha eguali, almeno all’interno della Royal Family.

Nonostante i Sussex non siano ai primi posti degli indici di gradimento, sicuramente sono in cima alla lista dei media. Da quando hanno deciso di lasciare il Regno Unito per spostarsi negli Stati Uniti d’America, il clamore mediatico è diventato sempre più forte. E poi ci sono alcune decisioni controverse che hanno creato dei dissapori con la famiglia di William.

Dalla Gran Bretagna arrivano alcune indiscrezioni su una richiesta specifica che il popolo inglese avrebbe rivolto ai Sussex. I sudditi vogliono assolutamente essere ascoltati, altrimenti nasceranno nuove e inutili polemiche. Harry e Meghan la pensano allo stesso modo?

Harry e Meghan, gli inglesi gli chiedono di fare un passo indietro

Tra qualche settimana rivedremo nuovamente i Duchi di Sussex a Londra. La coppia raggiungerà la capitale inglese in occasione del Giubileo di Platino in onore della Regina Elisabetta. Nonostante qualche dissapore, Harry e Meghan saranno di nuovo insieme ai Cambridge, nonostante alcune restrizioni imposte da Sua Maestà che il popolo ha particolarmente apprezzato.

Gli inglesi accusano i Sussex di aver messo in crisi la monarchia. Alcuni esperti hanno anticipato la possibilità di ascoltare qualche fischio quando l’ex attrice statunitense e suo marito arriveranno alla Cattedrale di St. Paul, il prossimo 3 giugno. Meghan Markle, che recentemente ha avuto alcuni problemi di lavoro, avrebbe suggerito al marito di tenere un basso profilo in quella occasione.

Il timore del popolo inglese, in parte condiviso dai membri della Royal Family, è quello che la presenza dei Sussex possa oscurare la Regina Elisabetta. Per evitare polemiche, i duchi potrebbero accettare di fare un passo indietro e di ridurre al minimo le apparizioni pubbliche nel corso dei festeggiamenti in onore di Sua Maestà. Sarebbe l’unica decisione dei Sussex condivisa dal popolo britannico negli ultimi due anni.