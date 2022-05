Altro che amore! Storia al capolinea per la coppia di Uomini e Donne?

Uomini e Donne li aveva uniti, ma sembrerebbe che li vita li abbia già divisi. Per la coppia la storia è finita prima ancora di iniziare?

Uomini e Donne durante il corso di questa stagione televisiva, che sta per concludersi nel giro di qualche settimana, ha formato numerose coppie. Alcune stanno proseguendo dritte per il loro cammino costruendo basi per una solida relazione, altre invece sembrerebbero tentennare.

Nelle scorse ore, infatti, si è insinuato il dubbio che una delle coppie formatesi nel corso di questa stagione stia insieme solo per business, incontrandosi unicamente per incontri lavorativi. A lanciare la segnalazione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano che sul suo profilo Instagram ha indicato i due come una coppia fantasma che non starebbe mai insieme se non per lavoro.

Matteo Ranieri e Valeria Cardone dopo Uomini e Donne si trovano già in crisi oppure si tratta soltanto di un malinteso? Ecco la reazione di lei di fronte al gossip.

Matteo Ranieri e Valeria Cardone in crisi dopo Uomini e Donne? La segnalazione

La coppia formata da Matteo Ranieri e Valeria Cardone a Uomini e Donne, dove negli scorsi giorni c’è stata la mazzata per Ida Platano, sta passando un periodo di crisi oppure semplicemente preferisce vivere il proprio amore in maniera più riservata rispetto ai colleghi che li hanno preceduti durante il corso di questi anni all’interno del dating show di Maria De Filippi?

Gli utenti del web hanno notato che dopo la segnalazione di Deianira Marzano, l’ex corteggiatrice ha pubblicato uno scatto nelle Instagram stories che la immortala al fianco del suo fidanzato e sottolineava quanto stesse sentendo la sua mancanza in questi giorni. Secondo alcuni, il gesto di lei sarebbe stato fatto soltanto per placare i gossip sul loro conto, in quanto pubblicata poco dopo la segnalazione dell’influencer di gossip ma ovviamente non è dato saperlo con certezze.

Altri, invece, sostengono che Matteo e Valeria stiano molto spesso insieme, impegni lavorativi permettendo, considerando che vivono in due città diverse, e che questo gossip sia del tutto infondato. Soltanto il tempo, nel bene o nel male, potrà rispondere a questa domanda.