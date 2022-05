Un posto al sole anticipazioni: un addio a Palazzo Palladini?

Anticipazioni settimanali delle puntate di Un posto al sole, in onda da lunedì 16 a venerdì 20 maggio 2022. Lara terrà testa a Ferri

La settimana di Un Posto al Sole, la popolare soap in onda su Rai 3, comincia con una serie di avvenimenti interessanti e imprevedibili, che terranno il pubblico incollato sulla sedia. Tra i risvolti più interessanti di questa settimana, c’è la probabile partenza di Marina per Londra: potrebbe lasciare un vuoto importante a Palazzo Palladini. Ma non succederà soltanto questo. Lara cercherà in ogni modo di tenere testa a Ferri, che invece dovrà vederserla con una novità molto spiazzante e significativa.

Il bello è che questo accadrà proprio nel momento in cui Marina sembrerà ben disposta nei suoi confronti. Viola proseguirà il suo lavoro a scuola per sensibilizzare gli alunni verso il problema della criminalità. Tuttavia questo obiettivo si rivelerà sempre più complicato. Intanto Renato farà fatica a tenere fede alla sua promessa, vale a dire di non voler più approfittare della simpatia che Giuditta ha nei suoi confronti. Intanto, Lara proverà a chiudere i conti con Ferri, mentre Viola chiamerà Michele per farlo parlare a scuola del suo ruolo di giornalista schierato contro la camorra.

Un Posto al Sole, la dolorosa scelta di Marina

Intanto, Marina si infuria sul serio con Lara, perché scopre che è lei la causa dei fallimenti della sua vita sentimentale. E addirittura si rischia di assistere a un gesto clamoroso. Intanto si prosegue nella ricerca del responsabile di chi ha fatto scattare l’allarme anti incendio, sabotando l’intervento di Michele per parlare di camorra agli alunni. A questo punto Bianca avrà un sospetto verso una persona ben precisa. Nello studio legale di Niko e Alberto sale la tensione.

L’avvocato Palladini abbandona il suo atteggiamento mite e disponibile e inizia a tirare fuori la sua vera personalità: arrogante e aggressiva. Marina si scontra ancora con Lara proprio quando è in partenza per Londra: vorrebbe lasciarsi tutto alle spalle e ricominciare una nuova vita, dimenticando le cose brutte che le sono accadute. Infine, Giancarlo e Silvia trovano un accordo sul trasferimento lavorativo a Bari, con la donna che finalmente si decide a informare la figlia Rossella.