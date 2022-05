Clarissa Selassiè al veleno su Alex Belli: la reazione di lui è furiosa

Clarissa Selassié non si è risparmiata nei confronti di Alex Belli, ma quest’ultimo ha risposto a tono alle recenti dichiarazioni.

Clarissa Selassiè non le manda di certo a dire. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata recentemente intervistata dai microfoni di Casa Chi, dove ha rivelato a Rosalinda Cannavò di essere rimasta alquanto delusa da alcune dichiarazioni di Alex Belli.

Quest’ultimo, infatti, aveva recentemente commentato la rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù, affermando che quando è uscito il comunicato stampa in cui lui annunciava la fine di quest’amore, la Princess si trovava nel suo studio fotografico e che ha visto la reazione live di lei. Aggiungendo che purtroppo non tutte le coppie nate nel programma sono destinate a proseguire anche nella vita reale in quanto è al di fuori del programma che ci si conosce davvero.

Clarissa Selassiè ha criticato Alex Belli ammettendo di non aver apprezzato queste sue dichiarazioni e di essersi approfittato del momento per fare notizie. L’ex stella di Centovetrine però ha deciso di replicare a tono sul suo profilo Twitter.

Alex Belli: la piccata replica alle dichiarazioni di Clarissa Selassié

Alex Belli non ha apprezzato a sua volte le dichiarazioni di Clarissa Selasié, che ha assistito alla reazione silenziosa di Lulù di fronte alle risate di Manuel Bortuzzo, e su Twitter ha risposto a tono pubblicando uno screen di una loro conversazioni whattsapp.

L’ex stella di Centovetrine ha chiesto di non essere tirato in ballo in cose in cui lui non c’entra, sottolineando come si sia soltanto limitare a commentare la notizia della rottura di sua sorella, senza prendere le difese dell’uno o dell’altro, ma asserendo che all’interno della casa del Grande Fratello Vip si vive in un’enorme bolla e che soltanto al di fuori è possibile comprendere quale sia la vera natura di alcuni rapporti.

Alex Belli ha risposto a Clarissa Selassié, che aveva trovato le sue dichiarazioni come un modo per poter avere un nuovo spazio all’interno della cronaca rosa nostrana che al momento ha tutti i fari puntati su Lulù e Manuel, in quanto la loro rottura ha lasciato senza parole i loro fedeli sostenitori.