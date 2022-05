Royal Family: “È incredibile, sembrate sorelle”. E Netflix pensa al colpaccio

Un nuovo caso è diventato virale all’interno della Royal Family britannica. Potrebbe esserci lo zampino di Netflix? Sono identiche!

Nelle ultime ore c’è un nuovo argomento di discussione per gli appassionati delle vicende legate alla Royal Family. La famiglia dei Windsor è su tutti i giornali inglesi a causa di un episodio curioso, divertente e, nello stesso momento, assolutamente incredibile. La protagonista di questa storia è Kate Middleton, consorte del futuro re d’Inghilterra. Si tratta del membro della famiglia più amato dal popolo, almeno secondo alcuni sondaggi.

Pare che abbia scavalcato Meghan Markle in tutti gli indici di gradimento, grazie alla sua eleganza e al suo stile unico. In realtà, la Duchessa di Cambridge non è così unica come potrebbe sembrare perché è spuntata dal nulla la sua sosia. La somiglianza è incredibile, sono praticamente identiche! E Netflix già pensa ad un contratto per la versione 2.0 di Kate. Ecco tutti i dettagli di questa vicenda.

La sosia di Kate: è identica alla duchessa. Netflix pensa di approfittarne

Lei si chiama Brittany Dixon, fa la pittrice e ha un canale TikTok per pubblicizzare le sue opere. Non è diventata celebre grazie all’arte perché c’è un piccolo dettaglio: la Dixon è identica a Kate Middleton. La loro somiglianza ha sorpreso tutti: “Siete sorelle, è incredibile”. Questo è soltanto uno dei tanti commenti sul web. Brittany sta collezionando nuovi follower come se fosse una stella del cinema.

Brittany Dixon ha iniziato a dipingere nel 2015 e adesso è diventata famosa per un’incredibile somiglianza. Le due donne sono talmente identiche da aver spinto Netflix a pensare di proporre un contratto per The Crown, la serie televisiva sulla Royal Family, seppur con qualche polemica di troppo. Il colosso streaming statunitense è alla ricerca di un personaggio che interpreti proprio la moglie di William.

Chi potrebbe essere migliore per questo ruolo di una ragazza identica alla Middleton? La Dixon ha già annunciato di voler partecipare ai provini per la sesta stagione della serie tv, quindi potremmo seriamente vederla all’interno dello show il prossimo anno. Queste sono state le sue parole: “Mi hanno chiesto di inviare un selfie e alcune informazioni su di me”. Nei prossimi mesi arriverà la decisione definitiva.