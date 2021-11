Ricordate Paso Adelante: 16 anni dopo, il colpo di scena tra Lola e Pavel

By

Paso Adelante serve il colpo di scena dopo ben 16 anni dalla messa in onda. E’ accaduto quello che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Paso Adelante è stato senza dubbio uno dei telefilm più amati dal pubblico del piccolo schermo, che ha insegnato un’intera generazione con le sue canzoni orecchiabili e le sensuali coreografie. Nonostante sia passato diverso tempo dalla fine della sua messa in onda, i protagonisti dello show hanno ancora un posto speciale nel cuore dei telespettatori che sono rimasti colpiti di sapere che ben 16 anni dopo è arrivato il colpo di scena per una coppie più amate e che ha trovato l’amore proprio sul set, tra una ripresa e l’altra.

Stiamo parlando ddi Lola e Pavel, rispettivamente interpretati dagli attori Beatriz Luengo e Yotuel Romero. I due, come anticipato, hanno avuto modo di potersi conoscere proprio durante le riprese del noto show spagnolo e da quel momento non si sono più separati ed ora hanno coronato il loro sogno d’amore. Ebbene sì, dopo 16 anni dalla loro conoscenza, gli attori di Lola e Pavel si sono sposati!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Ricordate com’era Katia Ricciarelli da giovane? La stupefacente trasformazione

Beatriz Luengo e Yotuel Romero di Paso Adelante si sono sposati

Beatriz Luengo e Yotuel, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, si sono conosciuti sul set di Paso Adelante e da quel momento è nato l’amore tra loro. Tant’è che durante il corso di questi anni sono riusciti a mettere su una bellissima famiglia. I due hanno dato alla luce due bambini e in queste ore hanno deciso di fare il grande passo del matrimonio.

La coppia si trovava negli Stati Uniti in occasione dei Latin Grammy, dopo l’interprete di Pavel è stato invitato per essere stato nominato in diverse categorie grazie alla pubblicazione dei suoi nuovi lavori. Così hanno deciso di cogliere la palla al balzo e si sono sposati a Las Vegas, la città più pazza del mondo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Paura per Antonino Spinalbese: la reazione di Belen Rodriguez

Certo, è bene precisare che questo non è il loro primo matrimonio. In quanto la coppia si è sposata già molto tempo negli Stati Uniti, nel 2008 ad essere precisi, ed ha voluto approfittare di questo viaggio per poter rinnovare le proprie promesse.

Un momento davvero magico che la coppia di artisti ha voluto condividere con i loro fedeli sostenitori che non li hanno mai abbandonati durante il corso di questi anni, supportandoli in ogni nuovo progetto. Durante la cerimonia, tra l’altro, non è mancato uno speciale omaggio a Pau Donés. Pau era il cantante degli Jarabe de Palo e ci ha lasciato lo scorso anno a causa di un tumore al colon.