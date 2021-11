Royal Family: ecco la richiesta della Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta sta passando un periodo di riposo a seguito di alcuni problemi di salute. Ma di sicuro non resterà a con le mani in mano

La Regina Elisabetta si è trasferita per qualche giorno al Castello di Windsor per riposare. Si tratta della residenza di campagna della Famiglia Reale e si trova nella nella Contea del Berkshire. In questa tenuta lavorano circa cinquecento persone ed è un luogo molto amato dai turisti. Elisabetta ha spesso passato il weekend in questo posto.

Queen Elizabeth si trova in questa tenuta perché i medici le hanno consigliato un po’ di riposo. Ma sappiamo bene che l’anziana sovrana è allergica all’inoperosità ed è molto difficile che resti per molto tempo con le mani in mano. Nonostante i 95 anni, Elisabetta ha ancora una grandissima vitalità.

I medici hanno consigliato alla sovrana di annullare tutti i suoi impegni ufficiali per almeno un paio di settimane e, per questo motivo, Elisabetta ha deciso di spostarsi nella tenuta alle porte di Londra. In questi giorni la Regina avrebbe fatto una richiesta. Vediamo insieme di cosa si tratta e chi è coinvolto in questa vicenda.

La Regina Elisabetta: cosa ha chiesto ai suoi familiari

Da Buckingham Palace arrivano smentite su un presunto peggioramento delle condizioni di salute della Regina Elisabetta. L’anziana sovrana starebbe passando alcuni giorni al Castello di Windsor per riposare. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, Sua Maestà avrebbe espresso un desiderio per il prossimo Natale, e non solo.

Da quando lo scorso 9 aprile è morto suo marito Filippo, Elisabetta ha chiesto ai suoi familiare di non restare mai sola. E la sua richiesta è stata immediatamente presa in carico dal resto della Royal Family. Gli altri membri della monarchia britannica, infatti, non avrebbero mai lasciato sola Queen Elizabeth negli ultimi mesi, rispettando la sua volontà. Elisabetta avrebbe accolto la richiesta dei medici di restare a riposo anche per passare il prossimo Natale con i suoi parenti.

Risparmiando le forze adesso, sicuramente l’anziana sovrana potrà passare le festività natalizie in compagnia dei suoi familiari. Senza dimenticare che l’anno prossimo c’è il Giubileo di Platino e la regina festeggerà 75 anni sul trono. La Royal Family infatti, su richiesta della Regina, passerà il prossimo Natale a Sandringham House, la tenuta di campagna di proprietà della Royal Family che si trova nel villaggio di Sandringham nella contea di Norfolk.