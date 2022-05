Don Matteo 13 anticipazioni: angoscia per Cecchini, Anna in difficoltà

Queste le anticipazioni e trame della settima puntata della fiction Don Matteo 13, in onda martedì 17 maggio in prima serata su Rai 1

Dopo la sosta forzata a causa dell’Eurovision, questa sera su Rai 1 (dopo I Soliti Ignoti) torna Don Matteo in forma più che mai. Ormai il pubblico della popolarissima fiction si è abituato all’addio del “vero” Don Matteo, visto che Terence Hill è uscito definitivamente di scena. Al suo posto Raoul Bova, che interpreta Don Massimo. Un personaggio che ricalca quello originale ma in chiave più giovanile. E attorno ad esso ruotano diverse trame secondarie che si intrecciano con quella principale.

Questa vede Don Massimo alle prese con l’opera di “ambientamento” nella nuova realtà di Spoleto. Il prete in moto non è ben visto, anche perché resta qualche sospetto sul suo passato. Lui, però, dopo un iniziale scoramento farà di tutto per farsi accettare dai suoi nuovi concittadini, anche perchè ha un compito importante e il Vescovo lo supporterà e incoraggerà. Quella di stasera è la settima puntata, che sarà seguita dall’ottava che andrà in onda giovedì. Infatti la serie tv recupera la settimana persa e si riporterà in linea con la programmazione originale.

Don Matteo, Cecchini è sempre più convinto di portare sfortuna e va in crisi

Sullo sfondo la storia d’amore tra Marco e Valentina, con lei che è finalmente felice perché la loro relazione è uscita allo scoperto. Tuttavia, tra i due c’è una differenza di età importante, che non passa inosservata. Nardi, infatti, sembra essere a disagio e quasi non vuole che si sappia in giro che i due stanno insieme. Tra l’altro, l’uomo non riesce a tenere i ritmi “giovanili” della ragazza, che ha comunque esigenze diverse.

Valentina avverte che c’è qualcosa che non va e ne parla con la sua amica Anna. Intanto, il maresciallo Cecchini è alle prese con la sua crisi esistenziale: il simpatico carabiniere è convinto di portare sfortuna ed è molto preoccupato. Al momento nemmeno il supporto dei suoi amici sembra dargli conforto. E intanto il colonnello Lucio Valente torna da Anna, ed è pronto a fargli una proposta inattesa e spiazzante.