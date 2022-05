L’orsetto si è nascosto tra i fantasmini, chi l’avrebbe mai detto? Trovalo!

Fantasmini a parte, l’obiettivo del rompicapo è trovare l’orsetto, prima che svenga dalla paura! Il rompicapo è divertente, ma soprattutto si risolve in meno di un minuto.

Non perdere l’occasione per divertirti in modo intelligente, perché ti basta meno di un minuto. Utilizziamo spesso il telefono cellulare, o anche il pc per andare sui social, con tutti questi mezzi elettronici potremmo davvero trovare un modo produttivo per imparare qualcosa ed allenare la mente! Il rompicapo visivo ha come protagonista un orsetto un pochino sbadato, ma una volta trovato, sai che vittoria!

Come tutti i rompicapo, bisogna giocare d’astuzia. E’ chiaro che essendo rapido, visto che si dovrebbe risolvere in meno di un minuto ed è possibile farlo, non c’è molto tempo per ragionarci sopra. Nello specifico, occorre utilizzare anche gli strumenti posseduti…

Forse ho svelato un po’ troppi indizi! La bellezza dei rompicapo è proprio quella di mettersi in gioco, e sfruttare la logica quando serve. Provaci, il piccolo panda ti sta aspettando!

Se scorri l’articolo troverai la soluzione, ma prima mettiti in gioco da solo, altrimenti avrai perso!

Soluzione: ecco dove si trova l’orsetto!

Nel nostro sito ti potrai davvero divertire, perché ci sono mille e uno modi per passare del tempo a scoprire enigmi di qualsiasi tipologia. Se ti piacciono quelli di logica, potresti provare a risolvere l’ultimo indovinello di logica che abbiamo condiviso, è davvero intricato, ma credimi ne vale la pena. Mentre quello del giorno è completamente diverso, ma è comunque divertente. Sei pronto per la risposta?

Ecco dove si trova l’orsetto! Vaga indisturbato insieme ai fantasmini, e sembra non averne proprio paura. Senza dubbio si è ottimamente mimetizzato, ma se si conosce bene l’animale e si fa riferimento al modo nel quale viene chiamato nella consegna, si differenzia per forza dagli altri elementi proprio per tratti quali la dolcezza.

Quindi, il primo elemento che dovrebbe venire in mente è il fatto che questo è tenero e ha delle parti del corpo che i fantasmi non hanno, come le orecchie! Sarebbero potute essere anche le zampe, ma i rompicapo facili non piacciono a nessuno.

Infatti, nonostante sia bianco, è proprio dal dettaglio delle orecchie tonde e morbide che l’animaletto viene trovato! Se ti è piaciuta questa tipologia, ti consiglio di esercitarti con il rompicapo visivo del panda e delle creature magiche, è divertente come questo.

Nel frattempo stiamo preparando il prossimo rompicapo!