Incidente in diretta per Ilary Blasi: incredibile quanto accaduto

Isola dei famosi, Ilary Blasi ha un imprevisto imbarazzante in diretta: il video dell’incidente avvenuto in studio durante la diretta di lunedì

Sgabelli, donne e tv. Un connubio che regala splendide “viste” di gambe femminili, ma che crea anche un pericolo costante. Gonne, talvolta corte, a volte strette o spesso entrambe le cose. Tacchi altissimi e una seduta non proprio comoda rappresentano un rischio molto alto. Si cade facilmente, e ne sa qualcosa Ilary Blasi. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha avuto un imbarazzante incidente nelle ultime fasi della lunga diretta di lunedì sera. Mentre era seduta sul famigerato (e altissimo) sgabello è caduta in avanti dopo aver perso l’equilibrio.

Per sua sfortuna la scena è andata in diretta mentre lo schermo era diviso con il collegamento dall’Honduras. Nulla di grave, Ilary è comunque caduta “dolcemente” proteggendosi con le mani. Non si è fatta male, e con comprensibile imbarazzo si è alzata subito (ma era stata prontamente soccorsa da Nicola Savino, Vladimir Luxuria e un addetto allo studio). Per lei risate nel tentativo di sdrammatizzare e la “colpa” dell’incidente data alla giacca, troppo pesante e che le ha fatto perdere l’equilibrio.

Isola dei Famosi, incidente in diretta per Ilary Blasi

La trasmissione è proseguita normalmente, una volta appurato che lo sgabello era a posto e che la conduttrice non aveva avuto conseguenze. Brava comunque Ilary, che ha proseguito fluidamente scherzando sull’episodio e facendo passare tutto sommato “bene” un incidente che poteva portare conseguenze molto più gravi. Non è la prima volta che accadono incidenti del genere con donne dello spettacolo sedute su pericolosi sgabelli.

Alle prese con gonne e tacchi anche Alba Parietti, che col suo sgabello era diventata iconica. Sicuramente Ilary si sarebbe risparmiata volentieri la caduta in diretta, ma anche questo fa parte del gioco. “Sono caduta per colpa della giacca“, ha spiegato. Poi una battuta: “Pesa 9 chili”. Il capo di abbigliamento, quindi, le ha fatto perdere l’equilibrio. Il video è stato riproposto anche durante la diretta, segno di come si volesse sdrammatizzare, mentre è diventato (ovviamente) virale sui social.