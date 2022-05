Senza veli prima del matrimonio: l’ex Uomini e donne da infarto e lo sposo reagisce così

L’ex di Uomini e Donne ha pubblicato uno scatto che lascia poco spazio all’immaginazione e la reazione dello sposo ha stupito tutti.

Uomini e Donne durante il corso di questi anni ha lanciato numerosi personaggi nel mondo dello spettacolo. Personaggi che nonostante la loro esperienza nel programma sia terminata da qualche tempo, restano ancora impressi nel cuore del pubblico che continua a seguirli sui social dove svelano come proseguono le loro vite anche senza i riflettori.

E’ il caso di Beatrice Valli che ha preso parte al programma di successo di Maria De Filippi nel ruolo di corteggiatrice ed ha trovato l’amore con il tronista Marco Fantini.

I due, durante il corso di questi anni, hanno messo su una bellissima famiglia. Tant’è che hanno deciso di convolare a nozze e durante l’addio al nubilato Beatrice Valli ha stupito tutti così.

Uomini e Donne: Beatrice Valli spiazza tutti prima del matrimonio con Marco Fantini

Beatrice Valli, che è stata protagonista di una notizia bomba prima delle nozze, ha deciso di pubblicare uno scatto che la ritrae come mamma l’ha fatta durante il giorno del suo addio al nubilato.

Lo scatto, come facilmente immaginabile, ha fatto rapidamente il giro del web e c’è chi ne ha apprezzato le sinuose forme e chi invece lo ha trovato di cattivo gusto in quanto ripresa durante l’addio al nubilato prima del matrimonio. Ovviamente, tra i tanti commenti ricevuti, non è potuto mancare quello del suo futuro sposo che in maniera del tutto ironica ha deciso di replicare in questo modo:

“Avevi finito i cambi in valigia?” ha scritto del tutto ironico Marco Fantini su Instagram, commentando lo scatto che ritrae la sua futura moglie come mamma l’ha fatta. Beatrice, tra l’altro, ha voluto lanciare un forte messaggio: ovvero che quando si diventa mamma non si deve rinunciare alla propria femminilità ed è proprio per questo che questa foto è stata oggetto di discussione del web.

Beatrice Valli di Uomini e Donne ha diviso gli utenti della rete come soltanto lei sa fare, ma continua dritta per la sua strada aspettando il matrimonio che ha sempre sognato e che è stata costretta a rimandare a causa della pandemia.