Harry e Meghan: ecco dove alloggeranno durante il Giubileo di Platino

Harry e Meghan hanno deciso dove dormiranno durante la loro permanenza a Londra, in occasione del Giubileo di Platino in onore della Regina Elisabetta

Harry e Meghan hanno ufficializzato alcune settimane fa la loro presenza al Giubileo di Platino. I Sussex saranno a Londra dal 2 al 5 giugno per onorare la Regina Elisabetta. La loro presenza non era per niente scontata e ha acceso numerosi dibattiti negli ultimi mesi. Dopo la loro partenza per gli Stati Uniti d’America, infatti, la coppia non è mai tornata in Inghilterra per un evento pubblico.

L’incontro con Sua Maestà del mese scorso ha sicuramente calmato le acque all’interno della Royal Family. Non si conoscono i dettagli del colloquio ma i Sussex hanno ufficializzato la loro presenza a Londra per il Giubileo di Platino proprio dopo aver parlato con l’anziana sovrana. Le indiscrezioni su cosa si siano detti sono tante ma ai sudditi interessa soltanto rivedere la famiglia riunita.

Nelle ultime ore tiene banco un’altra questione: dove dormiranno Harry e Meghan durante la loro permanenza nella capitale inglese? Le opzioni sono tante ma i duchi avrebbero una preferenza.

Harry e Meghan, ecco dove hanno deciso di dormire

Harry e Meghan sono pronti a recarsi a Londra in occasione delle celebrazioni in onore della Regina Elisabetta. I Sussex viaggeranno per la prima volta con Archie e Lilibet fuori dal continente americano. Ci sarà anche l’occasione per permettere a Sua Maestà di conoscere per la prima volta la piccola Lilibet Diana. I Sussex resteranno a Londra tra il 2 ed il 5 giugno ed in Inghilterra si discute sul loro alloggio.

L’ex attrice statunitense e suo marito non avrebbero ancora sciolto la riserva ma sembra che possano dormire a Frogmore Cottage, esattamente dove vivevano prima di trasferirsi oltreoceano. Questa scelta potrebbe consentirgli di stare accanto alla regina. I Sussex dovrebbero alloggiare in questa splendida casa di campagna del XVII secolo insieme ai loro due figli, nonostante alcune restrizioni che Elisabetta II gli ha riservato.

A Frogmore Cottage vive anche la cugina Eugenie, alla quale Harry e Meghan hanno affittato la loro proprietà. I rapporti tra i due cugini sono ottimi e questo è un altro indizio che mette questa location in cima alla lista dei pensieri dei Sussex. C’è anche la possibilità che Harry e Meghan possano alloggiare al Castello di Windsor, ma questa opzione sarebbe presa in considerazione solo se la coppia avesse bisogno di maggiore spazio.