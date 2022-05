Test logica: quante sigarette riuscirà a fumare il barbone?

Questo test potrebbe metterti seriamente in difficoltà. Soltanto le menti più geniali hanno dato la risposta corretta in meno di un minuto

Un uomo, dopo aver vissuto diversi anni complicati, finisce in mezzo alla strada e diventa un barbone. Durante la sua vita ha sempre avuto il vizio del fumo e non riesce a smettere ma non ha i soldi per comprare le sigarette. Tutti i giorni raccoglie delle cicche in strada per provare a comporre qualche sigaretta da fumare. Anche oggi, dopo una leggera pioggia, è andato alla ricerca di qualche cicca.

Il nostro amico riesce a fare una sigaretta con tre mozziconi. Oggi è stato particolarmente fortunato perché ha trovato 27 mozziconi. Quante sigarette riuscirà a fumare il barbone? Affinché il test sia valido, prova a dare una risposta entro sessanta secondi. Valuta attentamente tutti i dettagli, ragiona con calma e poi prova a rispondere. Qui sotto trovi la soluzione del test.

La soluzione del test

Per risolvere un test del genere è necessario fare attenzione ai dettagli, ma non proprio a tutti. Alcuni elementi del testo sono stati inseriti per farti sbagliare. Se li hai individuati, dobbiamo farti i complimenti perché non era per niente facile. Se, al contrario, non hai dato una risposta, tra poco potrai consultare la soluzione. Ti ricordiamo che questo test non ha alcuna validità scientifica ma è solo un passatempo divertente per i nostri lettori.

Ecco la soluzione del test di logica e ragionamento: sappiamo che il barbone ha raccolto 27 mozziconi e riesce a formare una sigaretta con tre cicche. Questo vuol dire che, con i mozziconi raccolti, fa 9 sigarette. Le fuma ma gli restano ancora 9 mozziconi. Seguendo lo stesso ragionamento, possiamo sicuramente affermare che il barbone formerà altre tre sigarette con queste nove cicche.

Dopo aver fumato le tre sigarette, gli resteranno ancora tre mozziconi. In base alle informazioni in nostro possesso, possiamo aggiungere un’altra sigaretta fumata all’elenco. Per questo motivo, il barbone fuma 13 sigarette in totale. L’operazione da fare è un’addizione ed è la seguente: 9 + 3 + 1 = 13 sigarette. La risposta più gettonata è stata 9, perché molte persone hanno diviso il numero dei mozziconi (27) per quelli necessari per comporre una sigaretta (3), senza considerare che, dopo aver fumato le sigarette, il barbone avrebbe avuto altri mozziconi a sua disposizione.