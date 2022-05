Caos all’Isola dei Famosi: l’arrivo dei nuovi naufraghi sconvolge tutto

All’Isola dei Famosi l’arrivo dei nuovi naufraghi ha sconvolto ogni cosa e il loro gesto ha dato vita ad un vero e proprio caos.

All’Isola dei Famosi i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Durante il corso della diretta di questa sera sono arrivati ben 4 nuovi naufraghi. Due di questi, Marco Maccarini e Pamela Petrarolo, hanno avuto l’arduo compito di scegliere a chi dei due concorrenti dare l’immunità dalle nomination di questa sera.

I due hanno scelto di salvare Lory Del Santo e lei li ha subito ringraziati, affermando di essere davvero stanca di andare in ogni puntata al televoto e proprio per questo motivo Ilary Blasi ha mostrato che cos’è successo durante il corso della settimana in quanto alcuni naufraghi l’hanno accusata di parlare male dei suoi compagni alle spalle.

Lory Del Santo ha perso la calma all’Isola dei Famosi raccontando la sua versione della storia.

Isola dei Famosi, Lory Del Santo perde la calma in diretta: è scontro con Nicolas ed Edoardo

Lory Del Santo ha assolutamente smentito di aver mai parlato alle spalle dei loro compagni di viaggio, ma Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi, che poco prima ha fatto un’amara confessione su Mercedesz Henger, sostengono il contrario in quanto avrebbe parlato male di loro, ma lei ha ribadito la sua versione dei fatti lanciando un’accusa ben precisa.

Secondo la regista di The Lady, Nicolas cercherebbe la minima sfumatura per avere un litigio con gli altri concorrenti in quanto consapevole che così facendo ha una clip assicurata di cui discutere in puntata. “Lui o litiga o pesca” ha poi tuonato lei, ma l’attore ha prontamente smentito il tutto affermando che lui non sarebbe alla ricerca del litigio ma soltanto della tranquillità.

Ilary Blasi ha provato a fare chiarezza all’Isola dei Famosi chiedendogli ai naufraghi se Lory avesse effettivamente parlato male di qualcuno alle spalle e tutti hanno negato. “Loro si fanno sempre i dispetti

, è una cosa loro” si è giustificata Guendalina Tavassi che ha provato a non schierarsi ne a favore di uno che dell’altro concorrente. “Io mi faccio i fatti i miei” ha concluso.