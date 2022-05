Edoardo Tavassi fa un’amara confessione su Mercedesz: “Non ci riesco”

Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi ha fatto un’amara confessione su Mercedesz Henger ammettendo di non riuscire a farlo.

Edoardo Tavassi durante il corso di questa diretta dell’Isola dei Famosi ha deciso di venire allo scoperto e di rivelare ciò che prova per la prima volta.

Il fratello di Guendalina non ha mai nascosto di provare un certo interesse nei confronti di Mercedesz Henger, che è approdata in Honduras qualche settimana fa, ma allo stesso tempo non ha potuto fare a meno di nutrire al tempo stesso nei dubbi nei suoi confronti iniziando a sospettare della reale sincerità di quest’ultima. Il motivo?

La figlia di Eva Henger ha ammesso di aver concluso, poco prima di iniziare quest’esperienza, una conoscenza con un ragazzo e questo ha iniziato a far nascere un certo sospetto in lei soprattutto in Guendalina e Nicolas che hanno messo in guardia Edoardo che è giunto ad una determinata conclusione sul conto della ragazza.

Edoardo Tavassi ha fatto un’amara confessione su Mercedesz Henger e lei non ha potuto fare altro che ammettere una certa delusione nei suoi confronti.

Mercedesz Henger fa dubitare Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi: la confessione

Edoardo Tavassi ha confidato ad Ilary Blasi, che ha scelto di sconvolgere ogni cosa con l’arrivo di Soleil Sorge all’Isola dei Famosi, di non fidarsi di Mercedesz Henger in quanto la vede fin troppo presa nei suoi confronti nonostante si conoscano da pochissimo tempo e questa storia della conoscenza terminata poco prima gli fa dubitare del suo reale interesse e che dietro determinati gesti ci sia soltanto voglia di visibilità.

“Io non ci riesco a fidarmi di lei“ ha esordito Edoardo, dubitando della sincerità di lei in quanto sospetta che prima avesse una vera e propria relazione e non una conoscenza, ma la conduttrice è intervenuta a favore della concorrente affermando che quando ha avuto modo di incontrarla prima della partenza lei le aveva raccontato proprio di una conoscenza e non di una storia d’amore, ma Tavassi non sembra esserne convinto e probabilmente il giudizio negativo che hanno nei confronti di lei Guendalina e Nicolas Vaporidis non è di certo di aiuto.