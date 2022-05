Bomba sul Grande Fratello Vip: a settembre non ci sarà proprio Lei!

A settembre Lei non ci sarà più: bomba al Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini sta già pensando alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Il conduttore sta scegliendo i futuri concorrenti e anche gli opinionisti.

Se l’anno scorso abbiamo visto al suo fianco Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, niente è ancora ufficiale per la settima edizione del reality show.

Il GF Vip 6 ha portato a casa grandi successi con ascolti alti per tutti i sei mesi del programma, ma adesso spunta la bomba: qualcuna non sarà più presente.

Scopriamo insieme di chi si tratta e per quale motivo sarà assente

Bomba sul Grande Fratello Vip: a settembre non ci sarà più Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli, ospite al settimanale Gente, racconta della sua avventura come opinionista al Grande Fratello Vip 6 e rivela per quale motivo non parteciperà più.

La moglie di Paolo Bonolis ha sfruttato il reality show per i suoi progetti televisivi.

“Al GF Vip mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista. In tv voglio fare cose che mi appartengono” rivela la bomba l’ex opinionista: “Sono molto felice del ruolo di produttrice anche perché Mediaset sta dando alla mia società una serie di nuove produzioni. Mi sono prestata al reality per avere una credibilità come persona, e adesso la sfrutto portando acqua al mia mulino di produttrice tv”.

Mentre una coppia di ex gieffini rivela aspetti intimi dei loro rapporti sessuali, Sonia ha in mente di lavorare anche con la sua pupilla, ovvero Soleil Sorge.

“Ci siamo dette che faremo qualcosa insieme, ma dobbiamo ancora parlarne. Soleil è in gamba e al GF Vip si è imposta come una fuori dagli schemi” confessa la moglie di Bonolis.

E’ proprio di quest’ultimo di cui parla la Bruganelli alla fine dell’intervista. Il conduttore ha insegnato molte cose a sua moglie.

“Mi ha dato la possibilità di crescere. Paolo è paziente, ha saputo aspettarmi. Professionalmente mi ha dato fiducia e la possibilità di entrare nelle produzioni tv” commenta la donna.

Sonia studia e si impegna per imparare questo mestiere. Voleva dimostrare a suo marito di essere capace, mentre Paolo Bonolis mette fine ad una sua storica trasmissione.

“Io e lui ci siamo migliorati a vicenda, trovo che sia l’aspetto più bello del nostro rapporto. Certo, mi ha fatto crescere molto di più di quanto abbia fatto io, che l’ho trovato già bello strutturato” rivela la Bruganelli e conclude: “Credo che io sia stata per Paolo quello che lui è stato per me quando ci siamo incontrati: linfa vitale, un grande stimolo per migliorarsi ed essere sempre sul pezzo”.

Sonia Bruganelli sgancia la bomba sul Grande Fratello Vip. Il reality show le è servito solo per i suoi interessi. Mancherà a qualche telespettatore del format?