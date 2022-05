Ha soffiato la vittoria ai Maneskin a X Factor: ecco cosa fa oggi

Star o meteora caduta nel dimenticatoio? Cos’è che ha scaturito l’inedito sfogo dell’ex vincitore di X Factor? Sono passati anni, ma ancora si parla della passata vittoria unita a quelle più recenti. Ecco che fine ha fatto oggi.

Le affermazioni fatte possono rivelare stati d’animo, ma non solo. Si tratta proprio di confessioni dichiarate a bruciapelo, le quali non possono che sconvolgere i fandom sui social media, e non solo. Senza dubbio X Factor è uno dei format più amati quando si parla di talent, poiché è proprio da questo che sono nate delle band formidabili, come i Maneskin, e cantautori acclamati, come Marco Mengoni. Tra un successo e l’altro, c’è qualcuno che sputa del veleno, ecco di chi si tratta.

Come tutti sanno, X Factor ne ha vista di acqua sotto i ponti! Il noto format tutto musicale ha accolto, rifiutato, ed è stato il trampolino di lancio di tantissimi artisti. Infatti, ogni anno si rivela un vero successo di share, perché i fan lo seguono con grande interesse.

Non solo i protagonisti sono pieni di talento ed originalità, ma anche le dinamiche televisive attuate finiscono per appassionare maggiormente il pubblico a casa. Così, tra un’intervista e l’altra sono venuti fuori dei retroscena inediti.

Vi ricordate il vincitore che soffiò la vittoria ai Maneskin? Eccolo oggi, soprattutto: occhio a quello che dice, è inaspettato!

Ex X Factor confessione: le dure parole del cantante

Gli anni passano, ed anche per i personaggi del mondo della musica le cose cambiano, ma alcuni sono davvero indimenticabili. Addirittura, sono saltate fuori le foto di una star da bambina le quali hanno davvero sconvolto, perché è molto amata dal pubblico a casa. Così, tra una chicca e l’altra sui protagonisti delle scorse edizioni, non possiamo non condividere l’intervista dell’ex concorrente e vincitore di X Factor nella stagione del 2017.

Si tratta proprio del tenore siciliano, Lorenzo Licitra! Nel 2017 è stato lui quello che per un soffio ha rubato la vittoria del talent alla famosissima band volata in giro per il mondo a condividere la propria musica, persino negli States. Ma è proprio dietro il clamore del gruppo rock che il tenore dice la sua, perché è stato accusato di essere passato in secondo piano nonostante sia stato il vincitore.

La confessione viene fatta in esclusiva al giornale Oggi, nella quale ripercorre tutte le fasi dalla vittoria fino ad adesso, inizia così:

“Mi sono esibito negli Stati Uniti, in Brasile, in Sudafrica. Ho cantato all’Onu, davanti a Bill Clinton e a 3 mila studenti. Quando tornavo a casa quasi mi veniva il magone. All’estero apprezzano il bel canto, l’italianità, più di noi.”

Ecco che però al momento della domanda se provi del rammarico nei confronti della band avversaria per il successo mondiale, che lui risponde prontamente che tutte le cose dette in giro sono delle menzogne. La ragione risiede nel fatto che fanno cose diverse, anche lui canta in tutto il mondo e scrive canzoni, ma il clamore mediatico è differente.

Afferma di non seguire hit e classifiche, e che quando ai tempi gli fu proposto un album natalizio rifiutò perché il suo obiettivo non era trasformarsi in Michael Bublé italiano. Sta lavorando ad un cd dai toni Nord-europei, impegnandosi tantissimo, e non vede l’ora che esca.

Non è il solo vincitore che ha scelto questo stile di vita, anche un altro concorrente di X Factor ha scelto altre vie, continuando a vivere della sua passione. Infine, ha collaborato con la fondazione di Pavarotti e nell’ultimo album di Renato Zero. Insomma possiamo affermare che ha raggiunto un sogno dopo l’altro.

Così, alla domanda se gli dispiace sentirsi dire che è sparito, risponde: “Sparito? Mi spiace se è passato questo messaggio. Per me è importante l’arte, non si fa musica per i social, per la tv. Amo esserci solo con la mia musica!”