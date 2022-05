Brutta ustione all’Isola dei Famosi 2022: la naufraga mostra tutto

By

Quando un personaggio noto decide di partecipare all’Isola dei Famosi deve mettere in conto che ci saranno dei difficili ostacoli da superare. La fame, i mosquitos, il contesto fuori dal comune sono solo poche delle cose che potrebbero risultare ostiche per i nostri naufraghi.

E’ successo più volte che qualcuno abbia dovuto abbandonare il programma per problemi di salute o perché non ce la faceva più.

Anche per la naufraga che si mostra sui social nelle ultime ore è successo così. Una brutta ustione le è stata fatale. Scopriamo insieme cosa è successo

Patrizia Bonetti mostra tutto: brutta ustione all’Isola dei Famosi 2022

Patrizia Bonetti è una influencer, nonché ex concorrente dell‘Isola dei Famosi 2022. La ragazza sbarca in Honduras assieme a Blind e Roberta Morise.

Il cantante viene scelto dal pubblico, mentre la conduttrice e Patrizia si devono sfidare nella Prova del Fuoco. Entrambe le donne danno prova di tenacia e forza, fino a quando la produzione decide di fermare il gioco.

L’influencer si è mossa con l’avvicinarsi della fiamma, quindi Roberta vince e Patrizia viene mandata a Playa Sgamada, ma questa prova le risulterà fatale.

Dopo nemmeno due settimane in ospedale per i dovuti controlli, Patrizia è costretta a tornare in Italia e ha richiesto un risarcimento da urlo all’Isola dei Famosi.

La Bonetti mostra la brutta ustione sul suo profilo Instagram. Effettivamente il suo corpo è palesemente danneggiato.

L’ex naufraga indossa un crop top bianco e si può notare sotto il seno una chiazza bianca che rivela ala bruciatura, mentre un naufrago viene mandato via d’urgenza in ospedale.

Più persone hanno commentato la storia e tra queste troviamo anche Deianira, la regina del gossip che scrive: “Effettivamente non è cosa da poco“.

La Prova del Fuoco è stata fatale e anche altri fan commentano l’immagine. C’è chi scrive che doveva abbandonare la sfida prima di bruciarsi e chi scrive: “Penso che per un gioco una cosa del genere sia assurda, lei si vedeva che si stava bruciando, urlava ma non mollava, mi dispiace ma se l’è voluta lei!“.

L’Isola dei Famosi ha danneggiato fisicamente la influencer. La brutta ustione è evidente, ma è anche stata una scelta della ormai ex naufraga. La voglia di vincere era tanta e chissà se la produzione accetterà il maxi risarcimento