Ex cavaliere di Uomini e Donne torna single e rompe il silenzio: clamoroso ritorno al dating show?

Uomini e Donne continua la sua normale programmazione con la conduzione di Maria De Filippi. L’obbiettivo dei partecipanti è quello di uscire dal programma in compagnia della propria anima gemella.

Un cavaliere uscì proprio dal programma convinto di aver trovato il vero amore, ma adesso è tornato single. Ci sarà un clamoroso ritorno a Uomini e Donne? Lui rompe il silenzio e scopriamo cosa ha rivelato

Marcello torna single e rompe il silenzio su Ida e Riccardo: clamoroso ritorno a Uomini e Donne?

Marcello Messina è un ex cavaliere di Uomini e Donne. Il cavaliere uscì per un breve periodo con Ida Platano per poi lasciare il programma per Viviana, una donna conosciuta lontana dai riflettori nella sua città, Torino.

L’ex cavaliere adesso è nuovamente single e viene chiamato per un intervista a Più Donna. Marcello rompe il silenzio racconta cosa è accaduto con la ormai ex fidanzata.

“In questi mesi, uscito dal programma, mi sono dedicato alla mia storia con Viviana, che è stata vissuta intensamente ma che purtroppo è terminata. Non c’è un colpevole per la fine di questo rapporto” racconta Messina e si spiega: “Io penso che alla base ci sia una mancanza di compatibilità caratteriale. Sei mesi di vita vissuta come la nostra sono stati sufficienti per capire che le nostre strade dovevano proseguire separatamente“.

Adesso Marcello vuole pensare a riprendersi da questa rottura e “delusione“. Ha voglia di ritornare a sorridere, ma in solitudine. “Non sono alla ricerca di altro, poi il tempo farà il resto” conclude l’ex cavaliere, mentre un’altra storia di Uomini e Donne arriva al capolinea.

A Marcello viene chiesto anche che cosa pensi del ritorno in studio di Riccardo Guarnieri e anche del rapporto che ha il cavaliere con Ida Platano.

“Se è tornato si sentiva in grado di potersi dare ad altre persone e a se stesso. Per quello che sto vedendo c’è ancora qualcosa di incompiuto con Ida” commenta l’uomo che si dice contento se la dama dovesse ritrovare l’amore con Riccardo.

“Auguro a tutti e due tutto il bene possibile. Se vedo per persone felici, sono contento per loro. A me non tolgono nulla” conclude Marcello mentre Ida riceve la mazzata da un ex volto del dating show.

Ma ci sarà un clamoroso ritorno per il cavaliere a Uomini e Donne? Messina non si sente pronto e confessa: “Per tornare nel programma dovrei avere la mente sgombra, non tornerei altrimenti“.

Marcello Messina non farà nessuno clamoroso ritorno nel dating show, almeno non per ora. Deve prima metabolizzare la rottura con Viviana e ritrovare se stesso