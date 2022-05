Ilary Blasi stravolge tutto: Soleil Sorge ritorna all’Isola dei Famosi

Ilary Blasi ha deciso di stravolgere ogni cosa all’Isola dei Famosi chiamando Soleil Sorge e no, non sarà una concorrente di quest’edizione.

Ilary Blasi sa come tenere incollati i suoi fedeli telespettatori al piccolo schermo e questa volta ha pensato ad una novità assoluta all’interno del format che da due edizioni la vede indossare il ruolo di conduttrice.

L’indiscrezione bomba sull’Isola dei Famosi è stata lanciata dall’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, ma non ha ancora trovato conferme ufficiali ma nonostante ciò ha rapidamente fatto il giro del web creando una certa curiosità intorno ai prossimi appuntamenti del format in quanto si vede il ritorno di Soleil Sorge ma non in veste di concorrente ma in un ruolo del tutto nuovo.

Ilary Blasi ha chiamato Soleil Sorge all’Isola dei Famosi mandandosi in estasi gli utenti della rete e attenzione perché sembrerebbe non essere l’unica pronta a tornare.

Soleil Sorge torna all’Isola dei Famosi: la scelta di Ilary Blasi

Soleil Sorge dovrebbe ritornare all’Isola dei Famosi, dove negli scorsi giorni c’è stato un terribile incidente in Honduras, ma non in veste di concorrente. Per lei, infatti, secondo quanto rivelato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, sarebbe stato pensato ad un ruolo inedito e che dovrebbe arrivare nei prossimi appuntamenti.

Ilary Blasi, però, non avrebbe richiamato soltanto lei in quanto la stessa proposta sarebbe arrivata anche a Vera Gemma, che ha preso parte al programma durante la scorsa edizione proprio in veste di concorrente e che con Soleil ha avuto modo di potersi conoscere a Pechino Express dove non sono andate propriamente d’accordo.

Il loro ruolo, almeno per il momento, rimane top secret ma l’indiscrezione bomba sta rapidamente facendo il giro della rete e i fan delle due beniamine del web sono più curiosi che mai non solo di rivederle in una veste del tutto inedita ma anche di sapere quando ciò avverrà. Di sicuro nessuno si annoierà ed è probabile che le due riescano a regalare dinamiche degne di nota ai telespettatori che ricordano ancora i loro scontri in giro per l’Asia ed ora potranno spostare il tutto in Honduras.