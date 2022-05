Isola dei Famosi daytime 16/05/22, la neo coppia scoppia: lei fugge in lacrime

All’Isola dei Famosi la neo coppia è già scoppiata. Lei è fuggita in lacrime dopo aver discusso con il suo lui a causa di una lite di troppo.

L’Isola dei Famosi ritorna con il suo daytime nel pomeriggio di canale 5. Il programma è pronto a tenere compagnia i suoi fedeli telespettatori che hanno modo di poter scoprire le dinamiche di cui si parlerà questa sera durante il corso della diretta con Ilary Blasi.

Una diretta che sarà ricca di colpi di scena in quanto dopo la conferma del prolungamento di quest’edizione ci saranno l’ingresso di ben 4 nuovi concorrenti che sono pronti a stravolgere ancora una volta le dinamiche tra i concorrenti. Uno di loro, tra l’altro, dovrà lasciare in maniera ufficiale la sua avventura a Playa Sgamada mentre un altro abbandonerà la Playa principale dopo aver scoperto l’esito del televoto.

Insomma una puntata decisamente da non perdere, ma scopriamo insieme che cosa è successo nel daytime dell’Isola dei Famosi di oggi.

Mercedesz Henger in lacrime dopo una lite con Eodardo Tavsssi all’Isola dei Famosi

Il daytime dell’Isola dei Famosi, dove durante la diretta di venerdì un concorrente ha abbandonato la trasmissione a causa di un malore, parte subito mostrandoci la reazione di Nicolas Vaporidis alla nomination ricevuta.

L’attore ha accusato i suoi compagni di viaggio che lo hanno mandato al televoto di non essere poi così amici considerando che lo hanno mandato al televoto e da qui è partita una furiosa lite con Mercedesz Henger in quanto avendo lei un flirt con Edoardo Tavassi, migliore amico di lui, ci si aspettava che non lo mandasse al televoto visto che l’aveva votata per farle restare all’interno del gioco.

Lei si è difesa affermando che non sapeva chi altro votare e che non le era piaciuto il modo in cui aveva trattato il Tavassi, ma proprio quest’ultimo ha preso le distanze da Mercedesz in quanto le aveva chiesto di non litigare con il suo amico ma lei ha infranto la promessa.

La neo coppia è già scoppiata e dopo il confronto scontro lei si è allontanata da lui in lacrime. La loro conoscenza è terminata prima ancora di iniziare?