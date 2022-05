Uomini e Donne puntata 16/05/22, l’annuncio crea un risvolto inaspettato: gelo in studio

A Uomini e Donne l’annuncio ha creato un risvolto inaspettato. L’evoluzione dei fatti ha generato un gelo in studio.

A Uomini e Donne il nuovo cavaliere Fabio, ex fotografo di successo, continua a far discutere Tina Cipollari affermando che gli abiti scelti da lei non siano proprio dei migliori. Così Maria lo ha fatto confrontare dal comunista della sua opinionista ed è convenuto che il proprio non sono gli abiti ma la modella in questione.

In studio però è tempo di sorpresa e ritorna in maniera del tutto inaspettata Isabella Ricci. La dama, ex nemica di Gemma Galgani, ha annuncio le nozze con il suo cavaliere ma il lieto evento non ha genato la reazione sperata ed è subito calato il gelo in studio causato da una lite tra Tina Cipollari ed Armando Incarnato.

Isabella Ricci annuncia le nozze a Uomini e Donne ma scoppia la lite

Tina Cipollari ha ammesso di essere molto contenta per la dama in quanto non solo ha trovato l’amore a Uomini e Donne convolando a nozze con il suo cavaliere, mentre un ex protagonista del programma sembrerebbe essere tornato single, ma anche dimostrato a tutti coloro che l’accusavano di essere presente al Trono Over soltanto per visibilità di essersi sbagliati.

L’opinionista si riferiva ad Armando Incarnato e Gemma Galgani. Quest’ultima ha preferito non replicare, mentre il primo è convinto ancora di ciò che aveva detto all’epoca, aggiungendo che la dama è stata semplicemente fortunata ad aver trovato qualcuno in quanto il suo obiettivo era tutt’altro.

Isabella Ricci ha stroncato Armando Incarnato ha affermato invece di essere molto contenta che lui faccia ancora parte del programma in quanto lui ed altri suoi colleghi dimostrerebbero ancora una volta come non ci si dovrebbe comportare al Trono Over. Dopo aver bocciato il cavaliere, ha deciso di ringraziare tutti i membri della redazione che l’hanno sempre sostenuta e supportata durante il corso della sua esperienza negli studi Elios Roma ed è proprio grazie a loro se è riuscita a trovare l’amore che da tanto tempo ormai era alla ricerca.

Isabella Ricci ha avuto il suo lieto fine a Uomini e Donne