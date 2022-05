I segni zodiacali che vivono di più. Ecco i primi tre in classifica

La longevità può dipendere dalle stelle? Sembra proprio di si. Questi segni zodiacali vivono di più rispetto agli altri. Pensi di essere sul podio?

Vivere a lungo è uno degli obiettivi dell’essere umano. Vivere al meglio è forse più importante ma anche avere una vita lunga lo è, perché permette di avere seconde possibilità e più tempo per rimediare agli errori. I motivi di una vita lunga sono numerosi: c’è chi eredità la longevità dai genitori e chi conduce una vita sana. Poi c’è sempre un fattore imprevedibile come la fortuna.

Come fare a capire quali sono le persone che avranno una vita molto lunga? Anche in questo caso è possibile affidarsi alle stelle. In base al segno zodiacale di appartenenza, infatti, possiamo scoprire molti dettagli sulla vita di un individuo. Anche quanto tempo vivrà! Naturalmente, queste classifiche si basano sul carattere dei vari segni, non c’è nulla di scientifico dietro questa classifica.

Le abitudini e il modo di vivere possono sicuramente migliorare la qualità della nostra esistenza e, in alcuni casi, allungarla. Ecco la classifica dei tre segni zodiacali che vivono di più.

I segni zodiacali che vivono di più

Cancro: al terzo posto troviamo il segno del Cancro. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco amano fare sport e frequentano solo le persone che gli piacciono. In questo modo, evitano lo stress e riescono a prendersi cura del proprio corpo. Nonostante siano molto criticati dagli altri, non fanno caso ai giudizi superflui e riescono a vivere un’esistenza tranquilla.

Vergine: al secondo posto c’è il segno della Vergine. Si tratta di un segno che ama la perfezione. Tutto deve avere un senso e deve essere schematico. Tutto ciò, a volte, può abbassare la sua qualità della vita ma sicuramente gliela allunga, perché difficilmente la Vergine si farà trovare impreparata davanti ad un imprevisto. E poi ama godersi la vita viaggiando all’estero.

Ariete: il primato appartiene al segno dell’Ariete. Questo segno ha una routine molto precisa, prende molti impegni ma riesce sempre a non sovrapporli, evitando inutili situazioni stressanti. L’Ariete ama rilassarsi e passare intere giornate in compagnia dei suoi migliori amici. Questo modo di fare consente all’Ariete di vivere un’esistenza serena, allungandola il più possibile.