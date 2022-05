Quali sono i segni zodiacali che amano le vacanze all’estero?

Alcuni segni zodiacali preferiscono viaggiare all’estero piuttosto che nel proprio paese. È una questione di gusti. Tu sei tra questi?

Tra poco arriverà l’estate e molte persone partiranno finalmente per le vacanze. Dopo un anno di lavoro e, soprattutto, dopo due anni di restrizioni, questa potrebbe essere la prima estate ‘normale’ degli ultimi due anni. È molto probabile che, proprio in queste ore, tanti lavoratori stiano programmando il proprio piano ferie e abbiano in mente la metà da raggiungere durante la bella stagione.

Ma come fare a decidere quale meta scegliere per le vacanze estive? C’è chi preferisce restare in Italia e godersi le bellezze nostrane e chi ama viaggiare all’estero, alla ricerca di spiagge esotiche o di capitali da visitare. Ognuno ha i suoi gusti e le stelle possono aiutarci ad interpretarli. In base al segno zodiacale di appartenenza, infatti, è possibile comprendere se una persona viaggerà in Italia o andrà all’estero questa estate.

Ecco la classifica dei segni zodiacali che amano viaggiare all’estero quando vanno in vacanza. Questo è il podio, pensi che il tuo segno sia tra i primi tre in classifica?

I segni zodiacali che amano le vacanze all’estero

Ariete: al terzo posto in classifica troviamo il segno dell’Ariete. Questo segno dello zodiaco ama viaggiare e preferisce recarsi all’estero perché ama conoscere culture diverse. La meta preferita per questo segno è un posto di mare che dia anche la possibilità di organizzare visite guidate in un museo o in un centro storico. L’Ariete programma le vacanze in anticipo per risparmiare sul volo perché sa che il viaggio potrebbe essere lungo.

Vergine: al secondo posto c’è il segno della Vergine. Abbiamo già visto che questo segno ama molto guidare. La vacanza ideale del segno della Vergine è in auto, magari da fittare in loco per esplorare tutti i posti consigliati dalla mappa. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco sogna una vacanza nel continente americano, magari passando dagli Stati Uniti al Sud America. In auto ovviamente!

Toro: il primo posto in classifica è occupato dal segno del Toro. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ama studiare ed è molto attratto dalle culture più lontane. Il Toro sogna una vacanza in Africa o in Oceania, per visitare un paese diverso dal suo per usi e costumi. La vacanza ideale del segno del Toro è in compagnia di chi ha la sua stessa passione e la sua stessa fame di conoscenza.