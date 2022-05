Test: sei una persona che odia o ama? Scoprilo grazie ad un ortaggio

Questo piccolo test ti permetterà di comprendere alcuni aspetti nascosti della tua personalità. Sei una persona che odia o ama?

Molte persone esternano i propri sentimenti in maniera diversa. C’è chi ama mettere in mostra tutto ciò che prova per gli altri e chi preferisce tenere ogni cosa per sé. Ma non esiste soltanto l’amore, i sentimenti sono tanti e di sicuro l’odio è quello che si contrappone maggiormente all’amore. Alcune persone non sono in grado di odiare, altre hanno meno tolleranza e odiano tutto ciò che non sopportano.

È proprio ciò che proveremo a scoprire attraverso questo test. In base alla personalità, è possibile comprendere alcuni aspetti del carattere di un individuo. Naturalmente, il test non ha alcuna validità scientifica ma si tratta soltanto di un modo per intrattenere le nostre lettrici ed i nostri lettori. Non dovrai fare altro che guardare un’immagine e fare una scelta.

Guarda con attenzione l’immagine in alto, abbiamo tre ortaggi: carota, sedano e melanzana. Quale preferisci? Fai la tua scelta e poi scorri il testo, alla ricerca del profilo abbinato alla tua selezione.

I profili del test

Carota: hai scelto un ortaggio da radice. Questo vuol dire che sei una persona molto legata agli affetti familiari, ti piace restare nella tua comfort zone e non hai molta voglia di esplorare il mondo esterno. Non sei una persona cattiva ma raramente tolleri chi non la pensa come te o chi non condivide il tuo modo di vivere. Preferisci frequentare chi ha i tuoi stessi ideali, anche perché non ti piace discutere con la gente.

Sedano: hai scelto un ortaggio da fusto. La tua scelta sottolinea la tua voglia di avventura. Ti piace viaggiare e conoscere ogni giorno nuove emozioni. Hai una mente molto aperta, ti piace sperimentare e nella tua vita non c’è spazio per l’odio. Ma nemmeno per l’amore! Pensi che legarti sentimentalmente ad un’altra persona sia una perdita di tempo, preferisci occuparti di te stesso e goderti la vita fino in fondo, senza catene.

Melanzana: hai scelto un ortaggio a frutto. Sei una persona che ama i sentimenti. La tua vita è piena di amore, sei sempre in grado di donare agli altri una parola comprensiva. Sei un ottimo amico, una persona fidata e affidabile. Piaci agli altri e gli altri piacciono a te. Ma fai attenzione, qualcuno potrebbe interpretare male i tuoi sentimenti e ingannarti. Prova ad essere meno ingenuo in futuro.