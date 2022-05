Luigi Strangis vince Amici 21: reazione da brividi di Carola Puddu

Luigi Strangis batte Michele e vince Amici 21: dopo il trionfo, arriva la reazione da brividi della ballerina Carola Puddu.

Luigi Strangis, dopo aver battuto Albe, Sissi e Alex, durante l’ultima, attesissima sfida per eleggere il vincitore di Amici 21, ha sfidato il ballerino Michele. Entrambi della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, hanno dato vita ad una sfida intensa, ricca di emozioni e di esibizioni perfette. A trionfare, però, per il volere del pubblico che ha potuto esprimere le proprie preferenze per tutta la finalissima, è stato proprio Luigi.

Una vittoria che il giovane allievo di Rudy Zerbi non si aspettava. Chi, invece, ha sempre fatto il tifo per lui credendo fortemente nel suo talento è stata Carola Puddu. La ballerina che è stata eliminata dal serale di Amici 21 alcune settimane fa, prima di lasciare definitivamente la scuola di Maria De Filippi, nel salutare Luigi, gli aveva chiesto di vincere. Dopo la vittoria di Strangis, sui social, è così arrivata la reazione della ballerina che ha conquistato non solo i fan di entrambi, ma anche coloro che sognavano l’inizio di una storia d’amore.

Le parole di Carola Puddu dopo la vittoria di Luigi Strangis ad Amici 21

Tra Carola Puddu e Luigi Strangis, nella scuola di Amici 21, è nato un rapporto davvero speciale. Inizialmente, i fan del talent show pensavano che quell’amicizia si sarebbe trasformata in amore. I due, tuttavia, pur essendo molto legati, non sono mai stati insieme e, nell’intervista rilasciata a Verissimo subito dopo l’eliminazione, Carola aveva ribadito di aver sempre visto in Luigi un punto di riferimento.

“Per me l’amore vero è l’amore incondizionato, dove può succedere di tutto, ma tu sai che ci sei per questa persona e questa persona c’è per te. Lui è sempre rimasto, non abbiamo mai smesso di volerci bene”, aveva detto Carola a Silvia Toffanin. Parole che Maria De Filippi, durante uno degli ultimi daytime, aveva fatto ascoltare allo stesso Luigi che non aveva nascosto l’emozione anche di sentirla, poi, al telefono.

Uscita dalla scuola, Carola ha continuato ad allenarsi, a prepararsi e ad organizzare tutto per il trasferimento a Roma dal momento che è stata scelta come Giulietta nel balletto “Giulietta e Romeo” di Prokofiev, scelta dal coreografo Fabrizio Monteverde per la prossima stagione al Balletto di Roma.

Pur essendo impegnatissima, la ballerina ha continuato a seguire il percorso di Luigi all’interno della scuola e, dopo la vittoria, ha espresso la sua gioia su Twitter come potete vedere qui in basso.

Se su Instagram, Carola ha pubblicato una foto dell’ultimo abbraccio con Luigi nella casetta di Amici, su Twitter, ha scritto un grande “sììì” accompagnato da un cuore rosso.