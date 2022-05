Tra i due ex colleghi è tornata la pace? Colpo di scena

La musica non è fatta solo di note e melodie, ci sono le parole delle canzoni, ma anche le relazioni tra gli artisti. La pace è un miraggio o una verità? La notizia sconcertante sta divagando sul web, mai nessuno avrebbe potuto immaginare una situazione del genere.

Complici le difficili condizioni vissute o semplicemente trattasi di maturità? Spesso consideriamo i personaggi del mondo dello spettacolo come dei miti. Quindi, non si ha percezione che questi vivano emozioni contrastanti e commettano errori. Così, la possibilità di una pace anima anche i più scettici, dimostrando che a volte i disguidi creano solo degli inutili muri che fanno soffrire. Ecco la verità della notizia del giorno.

Tenetevi forte, perché non siete decisamente pronti per sapere quello che sta accadendo. Di recente, ne stiamo sentendo di ogni per quanto riguarda il mondo della musica. Nuovi battibecchi, hit in uscita, programmi agli sgoccioli come il talent Amici di Maria De Filippi, per non parlare dell’Eurovision e di tutte le chicche svoltesi in diretta.

Diciamo che tra le tante cose di cui si sta parlando al momento, la possibilità di una pace tra i due ex colleghi non era stata proprio contemplata, né tantomeno immaginata.

I fatti però parlano chiaro, anzi dimostrano più delle parole dette.

Pace fatta? Ecco il perché del riavvicinamento

Come già detto, il mondo della musica ne sta vivendo di cotte e di crude. Ad iniziare dalla frecciatina in piena diretta mondiale dei Maneskin, il gruppo rock romano che non si fa mettere i piedi in testa e cammina a testa alta, non molla! Così, restando in tema, non possiamo non raccontare gli ultimi retroscena sul duo più amato degli ultimi anni, e che sembrerebbe essersi riavvicinato dopo un periodo di contrasti e battibecchi.

Ecco il duo mai dimenticato, J-Ax e Fedez! Non erano amati da tutti dal punto di vista musicale, ma senza dubbio hanno sempre dimostrato di essere affiatati ed uniti. Tanto che al di là dell’apprezzamento in questione, non si può in alcun modo affermare che insieme non fossero davvero simpatici ed originali.

Cos’è successo tra i due? Il motivo del litigio resta ancora un mistero, anche se un po’ tutti hanno detto la loro. Chi ha citato divergenze musicali e chi cattive tendenze di uno dei due, in ogni caso si è trattato di accuse infondate perché alla fine i diretti interessati non hanno confermato nulla.

Quando durante le interviste veniva chiesto cosa fosse successo, si sono sempre mantenuti vaghi e riservati. Ma adesso, perché si parla di loro due? Perché da come si evince nelle foto qui condivise, hanno fatto un gesto inaspettato!

Il primo è stato Fedez, il quale ha condiviso questa storia di lui che canta la canzone fatta con l’ex collega, ma non si vede in volto. L’azione però non rimane senza conseguenze, perché arriva la risposta di J-Ax che riposta la storia dell’altro!

Insomma, tutti sono rimasti senza parole, anche perché avevano fatto presagire il peggio, cioè nessun riavvicinamento, perché quanto accaduto, non si sa cosa, “troppo grave”. In ogni caso le news non terminano perché J-Ax è stato protagonista di una confessione toccante sul suo stato di salute, ma anche il collega non scherza data la rimozione del tumore.

Saranno state queste terribili esperienze a fargli capire quali sono le cose importanti e riappacificare, oppure si tratta di crescita personale vissuta da entrambi? Restiamo aggiornati per le prossime evoluzioni!