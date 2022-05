Maneskin, la frecciatina in diretta non passa inosservata: che bordata!

Signore e signori, fuori gli attori vi conviene… stare Zitti e buoni, perché i Maneskin sono ancora in vetta alle classifiche! La band non le manda a dire, e l’ultima scoccata di freccia ha lasciato il segno.

Non ci sono dubbi sul successo mondiale dei Maneskin, frutto di talento, sacrificio, impegno e passione per la musica, ma non solo. Si tratta anche di giovani con una grinta da vendere, perché sanno ciò che vogliono, soprattutto dicono sempre ciò che pensano. L’ultima frecciatina non è assolutamente passata inosservata, anche perché condivisa in piena diretta. Solo i fan del gruppo possono comprendere, ma soprattutto apprezzare fino in fondo il loro stile graffiante e la voglia di Rock ‘n roll.

Giovani, talentuosi, appassionati, ma con le insicurezze di tutti i giovani della loro età, rappresentano quella parte di generazione che forse passa spesso inosservata. Gli amanti del rock, della musica dal vivo, e dei testi di canzoni scritti come poesie. Sono proprio i Maneskin i protagonisti dell’Eurovision, nonostante non partecipino!

Infatti, sono presenti solo in qualità di ospiti ed ex vincitori dell’European Song contest, ma la folla non può che acclamarli con grande affetto. Così, tra una ballad e qualche canzone con toni più rockettari, ecco quanto accaduto ieri sera.

Le parole fanno parte del loro mestiere, perché sanno soprattutto come utilizzarle per lasciare il segno e condividere messaggi con il pubblico, il quale afferra al volo le loro intenzioni senza incomprensioni.

Maneskin scagliano la freccia con tutto l’arco: la reazione

Diciamo che gli ultimi eventi che li hanno visti protagonisti hanno destato un po’ di preoccupazione. La foto dell’incidente di Damiano ha sconvolto tutti e la sua spiegazione ha calmato un po’ le ansie dei fan, ma sapere che ha avuto un problema non può che sconvolgere chi lo segue. I Maneskin sono diventati i beniamini d’Europa, e non solo, anche negli States stanno ottenendo successo, hanno aperto un concerto dei Rolling Stones! Insomma, tra un traguardo e l’altro non manca occasione nella quale affermano ciò che pensano, come in questo caso.

La notizia ha dell’incredibile, perché proprio dopo aver cantato i due brani in uscita Supermodel e If I can dream, il paraolimpico di Torino era in visibilio. Il pubblico presente all’evento e quello che ha seguito da casa la celebrazione degli ex vincitori, si è davvero scatenato, specialmente dopo la frecciatina della band.

Colui che ha tirato la freccia con tutto l’arco, è stato proprio Damiano il frontman della band. Perché dopo aver cantato, il presentatore che li ha molto a cuore perché seguiti fin dagli inizi del loro percorso, Alessandro Cattelan, ha chiesto cosa consigliano ai ragazzi presenti nella Green Room, la risposta del cantante spiazza:

“Divertitevi e non vi avvicinate troppo ai tavoli!”

La battuta è stata fatta in relazione all’accusa dello scorso anno di aver sniffato delle sostanze stupefacenti in piena diretta, ovviamente poi smentita. Le parole sono state d’effetto, dimostrando ancora una volta un lato nascosto del frontman. Lo stesso ha rivelato il suo animo dolce al fianco della fidanzata, compie spesso gesti che lasciano senza parole e sfatano qualsiasi pregiudizio.

Insomma, è passato un anno, ma i Maneskin regnano sovrani su qualsiasi palco cantino!