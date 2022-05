Incidente per Damiano David: la foto fa il giro del mondo, lui reagisce così

I Maneskin stanno diventando sempre più popolari ed amati, e Damiano il cantante della band ha un seguito enorme. Sapere che ha avuto un incidente sconvolge, ma ancora di più la sua reazione.

Damiano David è il nome del cantante dei Maneskin la band romana di giovanissimi che sta letteralmente mangiando il mondo intero con la propria musica, ma non solo. Si tratta di ragazzi con tanti contenuti, idee e non possono mancare anche i sogni. Non ci sono limiti al loro viaggio nel mondo della musica, ma nel percorso da loro intrapreso è possibile essere vittime di incidenti, e nel caso del frontman è stato proprio così.

Si tratta di un piccolo incidente di percorso per Damiano David? Possiamo confermarlo, soprattutto affermiamo che l’evento che davvero inaspettato. Con l’invito all’ascolto del nuovo brano tutto internazionale in uscita, Supermodel, il frontman della band è costretto ad un periodo di convalescenza e di risposo.

La notizia è stata condivisa dallo stesso, ma sono i retroscena a far preoccupare i fan che vedono in lui un beniamino e fonte di stile da seguire.

Ecco quanto è accaduto, i followers e il seguito della band romana sono senza parole, ma almeno sono a conoscenza di quanto avvenuto.

Damiano dei Maneskin e l’incidente: reazione!

Che Damiano sia una fonte di sorprese oltre che di estremo talento, non ci sono dubbi. Dalla vittoria di Sanremo seguita da quella dell’Eurovision, la percezione dell’immagine del cantante si è evoluta in diverse sfaccettature. Infatti, l‘ultima apparizione lo mostra come un giovane romantico e non bello e dannato come ce lo si immagina. Purtroppo, fa scalpore vedere un uomo con un atteggiamento gentile, e lui combatte per far sì che questa considerazione diventi la normalità. Ecco che dopo le ultime novità positive, ne arriva una preoccupante.

Da come si evince da questa foto presa dalle sue Instagram stories, Damiano ha una stampella e lui stesso scrive: “Happy realase day to me”, cioè buon giorno di convalescenza per me! Cos’è accaduto? L’ansia e la preoccupazione ha investito i fan di tutto il mondo che lo seguono da sempre.

Il giovane dovrà riprendersi in fretta, visto che proprio oggi sabato 14 maggio 2022 dovrà salire sul palco di Torino, quello dell’Eurovision Song contest nel quale ha vinto lo scorso anno con i propri compagni. L’edizione corrente è organizzata in Italia grazie alla scorsa vittoria, ed è presentata da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika.

In un’intervista esclusiva a La Stampa ha spiegato quanto accaduto, perché data la grande apprensione, era chiaro che la sua foto avrebbe destato del clamore mediatico. Lui steso spiega:

“Mi sono slogato una caviglia a Londra ieri girando il videoclip di Supermodel. Stringerò i denti, ho fatti altri show messo peggio, con una spalla che mi usciva.”

Quindi, nessun timore, lo rivedremo sul palco! Inoltre, è stato da poco divulgato un annuncio da parte della band che ha sconvolto tutti, del resto che aspettarsi da dei giovani così pieni di talento? In attesa dello show, restiamo aggiornati sullo stato di salute del frontman più amato degli ultimi tempi!