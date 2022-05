Test: scegli una spirale e scopri qual è il lavoro adatto a te

By

Scegli una spirale e scopri il lavoro adatto a te con questo semplice test

Sarebbe bello sapere da subito quale lavoro sia più adatto per noi. C’è chi ha la fortuna di crescere e di sapere benissimo in quale direzione andrà il suo destino, mentre chi non ne ha la più pallida idea.

Oggi ti proponiamo il test della spirale per scoprire il lavoro adatto a te. Mi raccomando, scegli in modo istintivo e scopriti nel profondo.

Valutiamo le varie possibilità!

Test della spirale: dimmi quale preferisci e scopri il lavoro fatto ad hoc per te

In questo test della spirale ti mettiamo di fronte a sei possibilità. Scegli in modo istintivo e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Solo così potrai scoprire quale è il lavoro fatto apposta per te.

Scopriamoci insieme

1) Avvocato, medico o detective

Hai un ottimo occhio per i dettagli, nulla sfugge davanti alla tua vista vigile. Inoltre, sai come trovare la soluzione ad ogni problema.

Passi il tuo tempo guardandoti attorno per capire le persone solo guardandole. E’ il tuo passatempo preferito per capire quale sia il loro prossimo passo.

Il lavoro adatto a te deve essere un impiego in equilibrio tra la la logica, ma anche la creatività.

2) Sportivo o avventuriero

Hai un sacco di energia dentro di te e hai bisogno di un lavoro dove sfruttare al massimo questa potenza.

Gli sport estremi potrebbero essere perfetti per te. Ti piace vivere d’istinto e muoverti ancor prima di ragionare. Ami prendere delle decisioni rapide, ma ricche di brividi.

3) Commercialista o economista

Sei una persona meticolosa e hai un’ottima intelligenza fina. Sai analizzare i numeri e manovrarli molto velocemente.

Hai la capacità di mantenerti tranquillo nonostante le emozioni. Sai come gestire i tuoi sentimenti e le tue antipatie e per questo hai un ottimo animo da leader nel campo dell’economia.

4) Vippona nello spettacolo

Ti piace stare al centro dell’attenzione e sai come non far distrarre. Odi tutto ciò che riguarda la routine e anche stare nello stesso posto per molto tempo.

Nonostante all’inizio tu abbia paura, per te cambiare è fondamentale. Ti piacciono i contesti allegri e stare con persone diverse.

5) Imprenditore

Hai una mente organizzata e vivi con l’agenda in mano. Gestisci più cose insieme senza perdere nemmeno un dettaglio.

Le pubbliche relazioni sono il tuo cavallo di battaglia.

Vuoi un reddito stabile e ricco, perché hai degli standard alti per la tua vita futura. Vuoi permetterti tutto quello che vuoi.

6) Educatore

Ti piace aiutare le persone, faresti di tutto per loro. Il ruolo di responsabile non ti fa paura e hai bisogno di un luogo dove manifestare questi tuoi pregi.

Vuoi lavorare in un posto in cui la tua ilarità possa uscire allo scoperto. Un ambiente giovane e innocente è perfetto per te