Come sta Lulù Selassiè dopo l’addio a Manuel Bortuzzo? La principessa pubblica una foto e un video su Instagram e scatena la preoccupazione dei fan.

Come sta Lulù Selassiè? Sono passate tre settimane da quando, con un comunicato, Manuel Bortuzzo ha annunciato la fine della storia d’amore con la principessa, conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip. Un vero e proprio colpo di fulmine quello tra Manuel e Lulù che si erano scambiati il primo bacio il 22 settembre, pochi giorni dopo aver varcato la famosa porta rossa. Una storia durata sette mesi nel corso dei quali non sono mancate liti, discussioni forti, allontanamenti e ricongiungimenti.

Un amore che ha fatto sognare i fan della coppia che speravano in un lieto fine e le premesse per crederci c’erano tutte. Dopo essere tornati definitivamente insieme lo scorso dicembre, Manuel si era lasciato andare e dichiarazioni d’amore importanti nei confronti di Lulù parlando anche di convivenza e figli. Il ritorno alla realtà della Selassiè, dopo sei mesi di reclusione nella casa di Cinecittà, però, è stato più duro del previsto e, dopo poco più di un mese, Manuel ha deciso di chiudere la storia. Una decisione che è arrivata come un fulmine a ciel sereno sia sui fan che su Lulù, ma come sta oggi la Selassiè?

Lulù Selassiè come sta? Clarissa svela dettagli: una foto e un video mettono in ansia i fan

Dopo la fine della storia con Lulù Selassiè, nei pochi momenti in cui è apparsa sui social, Lulù ha provato a sfoggiare il suo sorriso. Tuttavia, la sorella Clarissa, nel corso di una diretta, aveva parlato del momento difficile che sta attraversando la sorella. Proprio Clarissa, inoltre, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Casa Chi, parlando della storia tra Manuel e la sorella, ha dichiarato:

“Lulù è molto ferita e non riconosce Manuel. Sono successe tante cose che preferisco rimangano private. Sono cose che la sua famiglia ha fatto a mia sorella”, ha detto Clarissa. A scatenare la preoccupazione dei fan, tuttavia, è un selfie e un video che Lulù ha pubblicato tra le storie di Instagram.

La foto in questione è quella che vedete qui in alto. Sempre bellissima, c’è chi nota un dimagrimento della Selassiè che, in realtà, è sempre stata molto magra come ha mostrato durante i sei mesi trascorsi nella casa del Grande Fratello Vip.

I fan, inoltre, si sono preoccupati per il cuore di Lulù a causa di un video condiviso con una canzone di Justin Bieber. La canzone in questione è Holy e racconta la rinascita di Bieber grazie all’amore di Dio e della moglie. Una scelta casuale? I fan dicono di no e scommettono che il dolore di Lulù per la fine del suo amore con Manuel è ancora forte.