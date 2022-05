Uomini e Donne, che batosta per Gemma Galgani: in studio torna Lei!

A Uomini e Donne arriva una nuova batosta per Gemma Galgani. Al Trono Over, dopo mesi di assenza, ritorna proprio Lei!

Uomini e Donne per anni ha vantato come assoluta protagonista del Trono Over, Gemma Galgani. La dama infatti era solita aprire ogni puntata, ma da qualche settimana a questa parte il suo spazio è stato drasticamente ridotto e da assolutamente protagonista dello show è diventata una comparsa.

Per lei però i dispiaceri, all’interno della trasmissione si intende, non finiscono di certo qui. La dama di Torino, trapiantata a Roma da qualche tempo, dovrà fare i conti con un’ulteriore batosta in quanto secondo le recenti anticipazioni di Uomini e Donne in studio farò il suo ritorno proprio Lei!

Gemma Galgani di nuovo faccia a faccia con lei: il ritorno a Uomini e Donne

Gemma Galgani durante le ultime registrazioni di Uomini e Donne, dove di recente un nuovo cavaliere ha mandato su tutte le furie Tina Cipollari, non se la sta di certo passando bene considerato che lo spazio a lei dedicato è stato drasticamente ridotto. Così come il numero di cavalieri che chiama il programma nella speranza di poter conquistare il suo cuore.

Come se il tutto non bastasse, al Trono Over a breve verrà mandato in onda un inatteso ritorno in studio che non farà fare i salti di gioia dalla dama di Torino. Il motivo? A fare il suo ritorno in studio sarà Nadia, una delle sue acerrime nemiche. Nadia tornerà in studio per aggiornare i fedeli telespettatori di canale 5 sull’andamento della sua relazione con Massimiliano.

I due hanno abbandonato il programma qualche mese fa e riveleranno come sta proseguendo il loro amore nella vita vera. La risposta è presto servita in quanto la coppia rivelerà che a breve andrà a convivere, portando la loro relazione ad uno step successivo.

Una brutta batosta per Gemma Galgani, considerando che la prima ad aver messo gli occhi sull’ex cavaliere era stata proprio lei, ma Massimiliano senza troppi complimenti ammise di non essere molto interessato alla sua conoscenza ma contrariamente aveva accettato l’invito di Nadia di uscire insieme, facendo iniziare così un burrascoso rapporto tra loro. Come reagirà la dama quando si ritroverà faccia a faccia con questo nuovo felici e contenti?