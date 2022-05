Uomini e Donne, il tentativo del cavaliere è fallito: Armando lo inchioda così

A Uomini e Donne il tentativo del cavaliere non è andato a buon fine durante il suo percorso e Armando Incarnato lo ha inchiodato così.

Uomini e Donne sta per giungere al termine di questa stagione, ma le dinamiche tra i suoi protagonisti non hanno alcuna intenzione di scrivere la parola fine.

Tra i protagonisti indiscussi del programma ideato e condotto da Maria De Filippi su canale 5, c’è senza alcun dubbio Armando Incarnato. Il suo percorso all’interno degli studi Elios di Roma ha diviso i telespettatori c’è infatti chi lo apprezza e chi preferirebbe vederlo fuori dai giochi, ma lui continua senza sosta per la sua strada. Tant’è che in una recente intervista a Uomini e Donne Magazine ha inchiodato il nuovo cavaliere, ex fidanzato di Ida Platano, rivelando quali sarebbero secondo lui le sue reali intenzioni.

Armando Incarnato stronca Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne

Armando Incarnato, che non è rimasto indifferente di fronte all’umiliazione di Ida Platano da parte di Riccardo Guarnieri, non ha mai speso parole gentili nei confronti di Alessandro Vicinanza e durante il corso dell’intervista ha rivelato che quest’ultimo non sarebbe affatto interessato a cercare l’amore ma soltanto a costruirsi un personaggio per avere una maggiore visibilità.

Per farlo, secondo quanto rivelato da Incarnato, Alessandro avrebbe preso preso ispirazione dal suo percorso perché non solo avrebbe frequentato una delle dame più popolari del Trono Over, la Platano (che sembrerebbe ormai aver raccolto le redini di Gemma Galgani), ma si sarebbe anche interessato a Federica Aversano del Trono Classico. Proprio come lui che in più di un’occasione ha rimarcato di avere un interesse nei confronti di alcune ragazze approdate nel programma per provare a conquistare il cuore dei giovani tronisti.

Armando Incarnato ha inchiodato Alessandro Vicinanza in quanto secondo lui sarebbe una persona tutt’altro che sincera e poco interessata a trovare l’amore all’interno degli studi Elios di Roma. D’altro canto, però, è bene specificare che lo stesso pensiero è condiviso dallo stesso Alessandro nei confronti di Armando, in quanto secondo lui si starebbe trasformando più in un’opinionista che in un cavaliere e farebbe di tutto per stare al centro studio.