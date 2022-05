Quanto sei bravo con la logica? Prova questo indovinello!

Le sfide diventano ardue, specialmente quando ci si mette in gioco nel rompicapo della domenica! Si tratta di un indovinello di logica, allena le tue capacità.

Mettersi in gioco con delle attività mentali quotidiane, è senza dubbio un modo divertente e rapido per fare qualcosa di produttivo, ma soprattutto sempre diverso. Perché nella nostra pagina ci sono rompicapo di ogni tipo, e di certo non possono mancare quelli di logica. Se ti sei allenato nel tempo, vuol dire che i nostri giochini stanno avendo buoni risultati, ma non perdere quello del giorno. A fine articolo troverai la soluzione con la spiegazione, ma se sbircerai prima dello scadere del minuto e senza aver risolto il rompicapo, allora la vittoria sarà la mia. Che stai aspettando?

Come già detto in passato, la logica non è un’opinione, ma un’attività mentale, è frutto del ragionamento che ognuno compie in relazione al disvelamento di un indovinello. Quello del giorno è tutto colorato, ma le parole sembrano un po’ contraddittorie. Ripetiamole:

“Ho una testa, ma nessun corpo. Chi sono?”

Si tratta di qualcuno o qualcosa? Insomma, la fantasia e lo sviluppo del pensiero laterale c’entrano sempre quando si tratta di questi giochetti. Il tempo sta scorrendo, lo scadere del minuto decreterà la tua sorte.

Soluzione del test di logica, sei stato bravo?

Se ti piace la tipologia di rompicapo, potresti farti un giro nelle pagine virtuali del nostro sito per trovare quello che fa al caso tuo. Restando in tema, c’è un indovinello che parla di tre fratelli particolari, risolvilo, anche in questo caso la logica è fondamentale per la sua risoluzione. Quindi, arrivati a questo punto, c’è una verità, la quale però lascia di stucco perché non è così scontata, anzi arrivarci non sarebbe stato semplice.

Cosa rappresenta questo disegno colorato e brillante? Ebbene, la testa di cui stiamo parlando nell’indovinello non è una “testa comune”, ma quella raffigurata in degli oggetti. In questo caso, per rispondere correttamente è necessario riconoscere l’elemento corretto.

La risposta esatta è la moneta!

La moneta ha la testa raffigurata su una delle due facce, basta pensare al gioco testa o croce! Di conseguenza, l’effige in questione non ha alcun corpo, ma è comunque la soluzione del rompicapo.

Allora, ti è piaciuto? Se sei interessato a quelli di un diverso genere, ti propongo il rompicapo visivo del cane nascosto tra i gattini, è davvero divertente! Provalo, e poi ritorna sul nostro sito per la prossima emozionante sfida.