Vincitore Amici 21, non ci sono dubbi: ecco il nome del trionfatore!

Ecco il nome del vincitore di Amici 21! Non ci sono dubbi

Amici di Maria De Filippi è quasi giunto al termine. Stasera si svolgerà la tanto attesa finale e i nostri ballerini e cantanti stanno mantenendo la calma sistemando gli ultimi dettagli.

I nomi della finale sono sei. Si tratta di due ballerini, Serena Carella e Michele Esposito, e quattro cantanti: Alex, Sissi, Albe e Luigi Strangis.

Ma non ci sono dubbi: ecco chi sarà il vincitore di questa attesissima finale di Amici 21. Scopriamolo insieme!

Non ci sono dubbi: lui è il vincitore di Amici 21!

Il talent show di Maria De Filippi sta per finire. Alle 21:45 inizierà la diretta di Amici 21 e i sei finalisti si affronteranno per vincere il montepremi di 150mila euro in gettoni d’oro.

Mentre arriva l’addio ad un passo dalla finale, molte persone hanno scommesso su chi sarà il vincitore di Amici.

Chi va alla Snai, chi a Sisal o Panetwin a giocare una piccola somma di soldi sul suo papabile trionfatore.

Ecco rivelate le quotazioni che possono darci un pronostico sull’esito di questa finale, ma anche dirci chi sarà il vincitore del circuito di ballo e di canto.

Rullo di tamburi per scoprire chi vincerà…

Si tratta di Luigi Strangis quotato 2.25, 2.25 e 2.20 nei vari centri di scommesse. Sembra proprio che il cantante si porterà a casa la meritata vittoria.

Subito dopo, con poco stacco, troviamo Alex quotato 2.25, 2.25 e 2.30. Luigi trema accanto a questi risultati dell’amico.

La terza è Sissi quotata 3.00, 3.75, 2.25 secondo le case di scommesse sopra citate.

Per quanto riguarda i ballerini invece, il papabile vincitore è… Michele Esposito. E’ il quarto in lizza per la vittoria generale, ma primo nella danza.

La quota è di 8.00, 12.00 e 8.00.

Ci manca un cantante, ovvero Albe che si scatena con Maria De Filippi. Per il ragazzo non ci sono molte speranze. Si posiziona al quinto posto nella classifica totale con 30.00, 50.00 e 31.00. E’ l’allievo di canto con meno possibilità di vincere secondo le scommesse.

Ultima troviamo la fidanzata del cantante, Serena. Lei è quotata 33.00, 50.00 31.00 da Snai, Sisal e Panetwin.

Per tutti gli allievi c’è ancora speranza; stiamo solo parlando di scommesse. Il vero vincitore di Amici 21 lo potremmo scoprire solo seguendo la diretta di stasera su Canale 5. E’ per tutti già una grande vittoria anche perché quasi tutti hanno firmato dei contratti molto importanti. Inoltre, il programma di Maria De Filippi è un ottimo trampolino di lancio