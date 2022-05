Dramma per la coppia di Temptation Island: lei piange e confessa tutto

La donna piange e confessa tutto: dramma per la coppia di Temptation Island

Temptation Island è il programma firmato Mediaset. Il format prevede che sei coppie vadano su questa isola in Sardegna in cui dodici tentatori provano a mettere in dubbio il loro amore. Ovviamente le coppie vengono divise per affrontare questa prova e potranno rincontrarsi solo al Falò di Confronto.

Molte coppie sono scoppiate dopo aver partecipato al programma, mentre alcune hanno capito ancora di più di essere perdutamente innamorate. Ma non solo, è successo anche che un tentatore abbia conquistato il cuore di una fidanzata e viceversa.

Ora, però, arriva il dramma per una delle coppia di Temptation Island. L’ex protagonista confessa tutto in lacrime, ma scopriamo insieme di chi si tratta e cosa sta accadendo

Manuela Carriero piange e confessa tutto: dramma per la coppia di Temptation Island

Manuela Carriero sbarca in Sardegna da fidanzata con Stefano Sirena. Il suo ragazzo l’aveva tradita più e più volte e la donna voleva vedere se col tempo fosse diventato fedele o meno.

La ragazza non si aspettava proprio di innamorarsi di un tentatore, ma Luciano Punzo con il suo fare tenero la conquista giorno dopo giorno. Manuela decide di lasciare il suo fidanzato al Falò di Confronto ed esce mano nella mano con il tentatore.

Dopo un anno di relazione e la convivenza, però, comincia la crisi, mentre avviene l’impensabile a Temptation Island.

A rivelare la notizia è Amedeo Venza e poi arriva la conferma anche da Deianira Marzano che rivela che la coppia si è incontrata a Brindisi con un esito molto negativo.

E’ Luciano poi a parlare, rivelando che ci sono dei “motivi seri” dietro a questa crisi, e poi spunta Manuela che racconta del dramma in lacrime sul suo profilo Instagram.

“Sono stata male in questi giorni, non ho neanche dormito. Non so neanche da dove cominciare, non so cosa dirvi” racconta la Carriero palesemente provata e continua: “Tutto è cominciato un paio di mesi fa quando non siamo più apparsi nelle storie insieme. Sì è vero stiamo attraversando un momento di crisi, non c’è voglia di pubblicare cose. Io rispetto il suo lavoro però poteva evitare di fare una storia così subito anche perché io in questo momento non sono pronta“.

Mentre una coppia si rompe e salta il matrimonio, Luciano, sentite queste parole, riprende la parola sul suo profilo social. Non ha apprezzato il comportamento di Amedeo Venza, amico della coppia.

“Potevi evirare e lo sai che ti rispetto ma stai confondendo un po’ le cose, io sto partendo per un percorso spirituale, voglio stare da solo con me stesso. Sia per me sia, per la mia situazione familiare che non c’entra con Manuela. Non devo dare spiegazioni, apprezzo quello che mi state scrivendo però dovete capire che voglio stare un po’ da solo” commenta il ragazzo.

Anche l’ex tentatore sta male e conclude così: “Questa distanza farà bene a tutti e due. Ci sono situazioni delicate più complesse. Rispettate le mie scelte“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da XOXO – News&Gossip (@xoxo_socialgossip)

Luciano Punzo e Manuela Carriero stanno vivendo un dramma dopo Temptation Island. L’affetto è molto, ma qualcosa di più grande ha fatto vacillare il loro sentimento. Riusciranno a ritrovare il loro equilibrio?