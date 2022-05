Test indovinello: quante gambe ci sono nell’autobus?

By

Pensi che contare il numero delle gambe presenti in un autobus sia un’operazione semplice? Dopo aver provato questo test cambierai idea

Questo test di logica e ragionamento ti aiuterà a tenere allenata la tua mente e a prenderti qualche minuto di pausa, soprattutto se oggi è una di quelle interminabili giornate in ufficio, dalle quali evadere quanto prima. Il test non ha nessuna validità scientifica, è soltanto un passatempo per le nostre lettrici ed i nostri lettori. Dovrai immaginare una situazione e dare una risposta. Vediamo cosa sai fare!

Un autobus deve percorrere un tragitto di circa 350 chilometri. Sul mezzo ci sono sette ragazze, ognuna delle quali deve andare in una direzione diversa. Ogni ragazza ha sette zaini e in ogni zaino ci sono sette gatti grandi. Ciascun gatto grande ha sette gatti piccoli. Ogni fatto ha quattro gambe. Sei capace di rispondere ad una domanda in meno di sessanta secondi? Quante gambe ci sono nell’autobus?

Prova a ragionare, leggendo attentamente il testo. Mantieni la calma ma sappi che hai solo sessanta secondi per dare una risposta, possibilmente corretta. Qualora non dovessi riuscire a rispondere, scorri il testo verso il basso e troverai la soluzione.

La soluzione del test

Ecco la soluzione del test di logica e ragionamento: per risolvere l’indovinello è assolutamente necessario effettuare tutte le operazioni con calma, senza farsi prendere dall’ansia. Sessanta secondi non sono pochi, facendo i calcoli in maniera approssimativa rischi di sbagliare e di finire fuori strada. Isola i dettagli utili da quelli inutili e riuscirai a trovare la soluzione.

L’indovinello inizia con una moltiplicazione: 7 ragazze x 7 zaini = 49 zaini. Se in ogni zaino ci sono 7 gatti grandi, vuol dire che 49×7=343 gatti grandi. Se ogni gatto grande ha 7 gatti piccoli, significa che 343×7=2.401 gatti piccoli. Sommando i gatti grandi con quelli piccoli, abbiamo un totale di 2.744 gatti. Ogni gatto ha 4 gambe, quindi 2.744×4=10.976 gambe.

Ma sono soltanto quelle dei gatti, l’indovinello ci chiede le gambe totali presenti sull’autobus. Quindi, escludendo la presenza di un autista e considerando che le sette ragazze hanno 14 gambe in totale, ecco l’ultima operazione da fare: 10.976 gambe dei gatti + 14 gambe delle ragazze = 10.990 gambe totali sull’autobus.