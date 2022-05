Giorgia Rosati, dopo Antonio Quarta e Matrimonio a prima vista, ricomincia così!

Il matrimonio tra Antonio Quarta e Giorgia Rosati dopo la fine di Matrimonio a Prima vista non è andato bene. Per loro c’è un nuovo inizio

Anche per la coppia di Matrimonio a prima vista tra Giorgia Rosati e Antonio Quarta le cose non sono andate bene. I due si sono lasciati dopo aver provato a proseguire la relazione anche dopo il programma. Nella puntata di “E poi” (quella che fa il punto sulle coppie dopo che sono uscite) si erano presentati insieme, ma poi le cose sono andate male. E loro si aggiungono a Cristina Cadei Danesi e Mattia Viteritti, così come Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara.

Per loro niente da fare, le coppie non sono andate avanti. Le motivazioni tutte per “divergenze” caratteriali. Eppure sembrava che tra Giorgia e Antonio le cose potessero andare bene. Lei sembrava felice di come era stata accolta dai suoceri. Tuttavia i due non convivevano, e si vedevano soltanto nei fine settimana. A quanto pare dovrebbe essere stata la distanza a creare il problema fatale. I motivi non sono chiari, ma è certo che già da qualche tempo i due non stanno più insieme.

Matrimonio a Prima vista: è ufficiale, Giorgia e Antonio hanno voltato pagina

La conferma è arrivata dal profilo social di lei, sul quale ha scritto in sostanza cosa è accaduto, ma senza parlare di cause. “Forse non ci siamo saputi spiegare, forse pensavamo che sarebbe stato tutto più semplice – ha scritto – ma posso dire con certezza che ogni singola emozione è stata talmente forte da non poter racchiudere tutto con un si o con un no. È stato un viaggio pazzesco, folle, come se avessimo comprato un biglietto di sola andata, con il tempo tutto sarà più chiaro, più semplice”. Queste le parole di Giorgia su Instagram. Ma in ogni caso le loro vite sono andate avanti.

Anche in questo caso la conferma arriva dall’account Instagram di lei, che questa volta dedica un post alle sue amiche. “La vita può essere un tornado, ti travolge e spesso puoi solo rimanere a guardare. Ma una cosa l’ho fatta bene, ho scelto le giuste compagne di viaggio. Oltre ogni ragionevole dubbio! Oltre ogni ragionevole follia”. Una dedica alle amiche che fa capire come Giorgia abbia effettivamente voltato pagina.